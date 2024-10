Gartner prevê 85 milhões de veículos elétricos

Até o final de 2025, o Gartner prevê que estarão em circulação 85 milhões de veículos elétricos (EVs) - incluindo carros, ônibus, vans e caminhões pesados. "Apesar dos vários desafios que afetaram o mercado de veículos elétricos nos últimos meses, o Gartner projeta que teremos globalmente um total de 64 milhões de unidades em uso este ano e estima um aumento de 33% para 2025", projeta o analista do Gartner, Jonathan Davenport.

Segundo ele, muitas empresas superestimaram a rapidez com que a transição para os veículos elétricos iria ocorrer, o que levou ao atraso no lançamento de novos modelos. "O crescimento em 2025 será impulsionado, principalmente, por um aumento nas vendas de veículos elétricos na China (58%) e na Europa (24%) que, juntas, deverão representar 82% do total da frota elétrica em uso no mundo", diz. Os analistas do Gartner estimam que os veículos elétricos a bateria (BEVs) em uso no mundo irão somar 62 milhões de unidades até o final de 2025, o que significa um aumento de 35% em relação a este ano.

Os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) devem crescer em um ritmo um pouco mais lento, alcançando uma base instalada de 23 milhões de unidades em 2025, um aumento de 28% em relação a 2024.

Regionalmente, a quantidade de veículos elétricos na China deverá continuar a superar a base instalada combinada do restante do mundo até 2025 e, possivelmente, na próxima década.

A demanda crescerá de forma constante na Europa e na América do Norte, que juntas devem representar 36% dos veículos elétricos globais em 2024. Em 2025, o Gartner estima que 49 milhões de veículos elétricos estarão nas ruas da China, em comparação com 20,6 milhões da Europa e 10,4 milhões da América do Norte.

Até 2030, as montadoras irão permitir a reciclagem de 95% das baterias de veículos elétricos para mitigar o risco de escassez de matérias-primas.

Com as vendas aumentando ano a ano, uma escassez de matérias-primas não será fácil de resolver.

"Um esforço robusto de reciclagem para aproveitar os materiais de baterias usadas e sobras do processo de produção, juntamente com os esforços da União Europeia para exigir a reciclagem de baterias, poderia reduzir a necessidade de mais extração mineral", diz Davenport.

Como as concentrações de metais raros nas baterias são maiores do que nos minérios naturais, as unidades usadas podem ser vistas como minérios altamente enriquecidos, explica o analista. "Se recuperadas em larga escala, essas baterias usadas poderiam sustentar a viabilidade comercial dos veículos elétricos, ao reduzir os preços dessas peças. Além disso, haveria o benefício adicional de impedir que as baterias fossem descartadas de forma antiética ou enviadas para aterros sanitários", diz.