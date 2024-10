JBS oferece 13 vagas para trainees no Rio Grande do Sul

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 62 vagas para trainees abertas pelo programa Jovens de Valor, sendo que 13 delas são para unidades da Seara no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para as plantas localizadas nos municípios de Caxias do Sul (Ana Rech e Desvio Rizzo), Montenegro, Passo Fundo, Seberi, Três Passos e Trindade do Sul. As inscrições para participar do programa vão até do dia 31 de outubro. Trata-se de uma oportunidade para jovens profissionais que desejam se destacar como líderes no setor produtivo na maior empresa de proteína animal do mundo.

Ao longo dos meses, os Jovens de Valor serão desafiados a cultivar uma liderança humana, aprofundar seu conhecimento sobre os processos de atuação e adotar práticas de gestão simples e eficazes. O objetivo é prepará-los para assumir a posição de Supervisor de Produção, possibilitando uma carreira sólida na Seara. Assim, o programa busca formar profissionais alinhados aos Valores e à Cultura JBS, que se identifiquem com o negócio e desejam atuar no setor produtivo. Isso contribuirá para uma trajetória consistente, proporcionando realização profissional e apoiando ativamente o crescimento sustentável do agronegócio e da Seara.



Entre os pré-requisitos necessários estão ter perfil de liderança, com foco em gestão de pessoas e processos, ter a conclusão de curso até dezembro de 2024, graduação em engenharias de Alimentos, Química ou Produção, Administração, Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia. Importante possuir identificação com o negócio da companhia e desejo de atuar na produção, ter disponibilidade total de mudança para qualquer região do País. Se o candidato for estrangeiro, é necessário possuir visto para trabalhar no Brasil. Ter experiência profissional na área pode ser um diferencial no processo seletivo.