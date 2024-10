GOL retorna ao Aeroporto Salgado Filho com duas aeronaves temáticas: a que homenageia o Rio Grande do Sul e "Mônica 60"

O dia 21 de outubro de 2024 será lembrado como a data da volta por cima do Rio Grande do Sul. Há menos de seis meses dos reveses climáticos que assolaram grande parte do estado, o Aeroporto Internacional Salgado Filho retomou parcialmente suas atividades na manhã desta segunda-feira (21), um anseio do povo gaúcho e de todo o Brasil em prol das atividades turísticas e dos negócios. A GOL Linhas Aéreas celebrou de maneira especial esse momento de retomada, embarcando seus clientes em aeronaves temáticas e com ações a bordo e no desembarque que transformaram a experiência de viagem.



O voo G3 1210, que partiu às 7h00 do aeroporto de Congonhas (CGH) e pousou em Porto Alegre às 8h25, foi operado com o Boeing 737 800 da GOL adesivado para a iniciativa "Conheça o Brasil: Voando", idealizada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Abear. O equipamento traz, na parte externa, ilustrações exclusivas, desenvolvidas pelo Hub de Criação da GOL, que remetem à cultura gaúcha: a Ruína dos Sete Povos, localizada no Parque Histórico Nacional das Missões, a beleza das araucárias, além do vinho e do chimarrão, tão tradicionais no Rio Grande do Sul.

"O momento é de entusiasmo para a GOL, para o povo gaúcho e todos os brasileiros. Operamos na base aérea de Canoas nos últimos meses para atender o estado do Rio Grande do Sul da melhor maneira possível, dentro das possibilidades. Porém, é uma grande alegria saber que, de agora até ao fim deste ano, vamos retomar todos os destinos para o Brasil, a partir de Porto Alegre, com a mesma quantidade de voos que tínhamos no período anterior às enchentes. A GOL saúda o Rio Grande do Sul e se sente abraçada por todos que vivem lá", disse Celso Ferrer, CEO da GOL.



"Esse ato de hoje tem um simbolismo muito grande, que é da unidade, da construção coletiva, mas o mais importante é o simbolismo da efetiva reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Com a retomada dos voos, eu não tenho dúvida de que isso será fundamental para retomar e ativar efetivamente a economia do estado. Um estado que representa mais de 11 milhões de habitantes. Sabemos o que o aeroporto representa para o PIB do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas. Com a retomada do aeroporto, nos próximos três meses, vamos ativar ainda mais a recuperação da economia", afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.



"A reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho representa uma vitória para o turismo nacional e um marco de todo o trabalho desenvolvido pelo governo federal para apoiar o estado. Pelo MTur, disponibilizamos R$ 200 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) para financiar empresários do setor de turismo, com condições especiais. Essa retomada será crucial para que o Brasil siga quebrando recordes no turismo", comemorou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

"Estamos muito entusiasmados com a retomada da operação do aeroporto, um fato marcante e que injeta muito otimismo em relação ao processo de reconstrução do estado. A GOL foi uma parceira dos gaúchos num momento delicado e somos gratos à companhia por ter estado ao nosso lado. A partir de dezembro, a GOL vai estar do tamanho que tinha antes, nas operações em Porto Alegre, e com a disposição de manter no interior as operações que foram criadas. Ou seja, no final das contas, a companhia terá uma operação maior no Rio Grande do Sul do que tinha antes", disse Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul.

"É com muita alegria que hoje retomamos a operação de pousos e decolagens de voos domésticos em nosso aeroporto. Não só a equipe da Fraport Brasil, mas todos que fazem acontecer todos os dias recebem de braços abertos os passageiros nessa retomada. É uma grande conquista para todos os gaúchos, para o turismo e para a economia", afirmou Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

Gaúchos, o piloto Paulo Zancani e o copiloto Vinicius Brehm empunharam, após o pouso do G3 1210, as bandeiras do Rio Grande do Sul e da GOL ao lado de comissários e chefe de cabine gaúchos e paulistas. Durante o voo, houve um discurso comemorativo: "Chegou o tão esperado momento de retomarmos nossos voos para Porto Alegre. Hoje, a alegria é tão imensa quanto o nosso Rio Grande do Sul. Todos acreditamos que dias melhores virão. Depois das enchentes e de todo o apoio de cada canto do Brasil, estamos mais fortes e de braços abertos para receber todos os que embarcam para esse destino, seja a negócios ou para estar perto deste povo forte que carrega a cultura local com todo o amor".

"Mônica 60" aterrissa na capital gaúcha

Um é pouco, dois é ótimo. Os Clientes do voo G3 1214, que decolou de Congonhas às 8h55 com destino a Porto Alegre, onde pousou às 10h30 nesta segunda-feira (21), não embarcaram em uma aeronave comum. O avião temático "Mônica 60", apresentado em junho de 2023 como fruto de uma parceria entre a GOL e a Mauricio de Sousa Produções (MS) para comemorar os 60 anos da famosa personagem da Turma da Mônica, fez da segunda operação de retomada à capital gaúcha uma festa lúdica, com surpresas saborosas.



O comandante Medina e o copiloto Davi Petter, também gaúchos, estavam à frente do voo G3 1214. No desembarque, as boas-vindas aos clientes foram feitas por ninguém menos que a Mônica. Em discurso a bordo, exaltou o cargo relevante que a personagem de Mauricio de Sousa carrega: "Você sabia que a Mônica, a Dona da Rua, é também embaixadora do turismo? É com muita alegria que, hoje, voltamos a voar para Porto Alegre. Para agradecer a todos os que colaboraram com o estado do Rio Grande do Sul durante um período de muitos desafios nos últimos meses, os gaúchos estão de braços abertos hoje, recebendo com muito carinho o Brasil e o mundo. A GOL segue na missão de conectar destinos e pessoas, sempre".



"É uma alegria muito grande estar presente nesse momento de retomada do turismo no Rio Grande do Sul. Mônica é embaixadora do turismo desde 2008, tendo como principal missão incentivar os brasileiros a conhecerem as atrações do nosso País. Aterrissar em Porto Alegre a bordo de um dos primeiros voos da GOL na reinauguração do aeroporto internacional de Porto Alegre é um marco importante nessa missão", disse Mauro Sousa, diretor executivo da Mauricio de Sousa Produções.



Malha aérea em Porto Alegre e setor de cargas



Após a autorização dos órgãos oficiais para a volta dos pousos e decolagens na pista que esteve fechada desde o início de maio, a companhia terá oferta inicial, entre 21 e 26 de outubro, de até 20 voos diários (chegadas e partidas) entre Porto Alegre e Congonhas (CGH), RIOgaleão (GIG) e Guarulhos (GRU).



A partir de 27 de outubro, haverá aumento para até 32 voos diários (16 pousos e 16 decolagens), dos quais nove (idas e voltas) serão entre Congonhas e Porto Alegre, três envolvendo o RIOgaleão, três para Guarulhos e um para Brasília. Em 16 de dezembro, a GOL terá incremento da sua oferta de voos no Salgado Filho, com até 38 voos diários (19 decolagens e 19 pousos) na alta temporada de verão, incluindo as ligações também com Salvador (SSA).



Com a retomada dos voos em Porto Alegre, todas as operações previstas para a base aérea de Canoas (QNS) - fundamental para atender provisoriamente a capital gaúcha durante o período de fechamento de POA - estão suspensas a partir desta segunda (21), e os clientes reacomodados nos novos voos de Porto Alegre.

O atendimento aos clientes, que já havia sido retomado para o Terminal de Passageiros do aeroporto porto-alegrense, segue normalmente no Salgado Filho: o check-in deve ser feito provisoriamente na área de atendimento internacional da GOL, porém o embarque se dará no setor nacional. A expectativa é que a partir de 16 de dezembro os processos de check-in e embarque sejam todos realizados no nacional.



A retomada das atividades no Aeroporto Salgado Filho inclui as operações da GOLLOG, unidade logística da GOL, no Terminal de Cargas (TECA). As reformas estão sendo finalizadas para um novo espaço de 402 m², com objetivo de reaver a velocidade, economia e agilidade no transporte de encomendas. Além da atuação no TECA, a GOLLOG está presente em uma loja na região sul da cidade de Porto Alegre e nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo e Novo Hamburgo.



Hoje, a GOL mantém cinco bases em operação no estado do Rio Grande Sul: Porto Alegre (POA), Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Pelotas (PET) e Santo Ângelo (GEL).