Geração distribuída tem forte potencial de crescimento

O Fórum de Geração Distribuída (GD) foi um dos destaques desta quinta-feira (17), terceiro dia da 33ª Mercopar, que segue até esta sexta-feira, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. O cofundador e presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Carlos Evangelista, com mais de 20 anos de atuação no setor de energia, apresentou a palestra "Overview do futuro da GD", focada no aspecto comercial do segmento.



Para Evangelista, o cliente de quem atua neste setor quer ver o gráfico que mostra qual é o valor da fatura de energia sem GD e com GD. "O primeiro motivo para as pessoas investirem em gerar energia é a diminuição do custo da conta, e o segundo é a mitigação do efeito estufa. Essas razões precisam andar de mãos dadas, é preciso existir sustentação ambiental e econômica", ressaltou.

Segundo ele, há 93 milhões de unidades consumidoras conectadas à baixa tensão no Brasil, gerando energia e injetando o excedente na rede de transmissão. A potência instalada é de 33 gigawatts, o que equivale a pouco mais de duas usinas de Itaipu. "A geração de energia não é igual, Itaipu gera mais porque trabalha 24 horas, mas a potência instalada é essa e toda composta de investimento privado", explicou.



Evangelista ainda informou que em torno de 95% dos sistemas instalados no Brasil são solares e há espaço para crescimento no País. "Este é um mercado que tem oportunidades abertas e investidores dispostos a colocar o capital necessário. Se você quer trabalhar com isso, fazer o curso e comprar os equipamentos, há fundos dispostos a investir", destacou. No ranking por estados, o Rio Grande do Sul está na terceira posição, atrás de São Paulo e Minas Gerais. O fórum ainda contou com a apresentação de oito profissionais da área que avaliaram oportunidades de mercado e projetaram o que vem pela frente, além de apresentaram cases.



A exposição da Mercopar está aberta das 13h às 20h, com acesso gratuito. Nesta quinta-feira, a feira recebeu grande público, criando filas para ingresso no parque e engarrafamentos no entorno. O volume de negócios e visitação do evento devem ser divulgados ao longo do sábado. A feira é organizada pelo Sebrae RS e Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul.

Simecan tem representantes na feira



O Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan) está representado na Mercopar 2024 pelas associadas Bucher Hydraulics e Metalúrgica Forjasul, ambas de Canoas. Presente pela quarta vez, a Bucher considera a participação deste ano bastante especial. "Fomos severamente impactados pelas cheias de maio, mas estamos novamente em plena operação. Estamos expondo produtos de fabricação local, bem como produtos importados das plantas espalhadas pelo mundo", destaca Rinaldo Fernandes, gerente para o Brasil e América Latina.



A Bucher atua na fabricação e desenvolvimento de componentes e sistemas hidráulicos tanto para aplicações industriais quanto móbil. A empresa tem mais de 100 anos de operação e está presente no Brasil desde 2013. "Nossa expectativa é do fortalecimento da marca Bucher no Brasil e América Latina. Aplicações diversas são muito aderentes ao modelo de negócios da Bucher Hydraulics mundialmente", reforça.



A Forjasul, especializada na produção de peças forjadas para diversos segmentos, participa como expositora pela primeira vez. "Esta foi uma oportunidade apresentada pelo Simecan, o que deve nos proporcionar uma maior abertura a possíveis clientes", pontua o diretor Nelson Carvalho. Como destaque, a empresa apresenta os ganchos forjados para içamento de cargas e ferramentas manuais, como os tornos de bancada.