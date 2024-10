Soluções robóticas ganham visibilidade na Mercopar

Quem circula pelo Espaço Inovação da Mercopar deste ano visualiza na prática a sinergia de algumas das principais tendências da indústria 4.0 em ação. Um robô garçom e drones de inspeção atuam em tempo real durante os quatro dias da 33ª edição da feira, que segue até sexta (18), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul.

A Dalca, de Bento Gonçalves, apresenta o robô de serviços Beto como uma de suas novas soluções em automação industrial e digitalização fabril. Entre as vantagens do equipamento estão a navegação autônoma e os sensores inteligentes, adaptando-se aos diversos ambientes e layouts. A solução já está em uso na Hamburgueria Stacey, também de Bento.

Ao lado da Sirros IoT, startup gaúcha com sede em Novo Hamburgo, é realizada a telemetria do robô, acompanhando em tempo real sua localização e seu desempenho. Com base em dispositivo desenvolvido para facilitar o gerenciamento logístico de grandes indústrias, a solução desenvolvida pela Sirros, composta por hardware plug and play e plataforma em nuvem, foi adaptada ao robô para simular a entrega realizada ao segmento industrial. Os visitantes ainda têm acesso a dados como áreas de maior circulação do robô, paradas bruscas, tempo em movimento e parado, dentre outras funcionalidades, que são responsáveis por aumento de mais de 30% na eficiência operacional e na redução de cerca de 99% dos acidentes em plantas fabris.

O CEO da Dalca Brasil, Bruno Dal Fré, destaca a importância da Mercopar como excelente oportunidade para fortalecer as conexões com esse ecossistema da inovação em negócios e ampliar a presença de marca entre players que são peça-chave na estratégia de expansão. "Estamos com boas expectativas pela participação na feira e pela possibilidade de receber os visitantes na sede, pois participamos do Tour Industrial organizado pelo Sebrae RS", salienta.

Outra atração do espaço são os drones autônomos da Pix Force, startup baseada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Dotados de visão computacional de alta resolução e com tecnologia baseada em inteligência artificial, os dispositivos fazem o trabalho de inspeção nos robôs FlexNav, da Dalca. Usado para o transporte de cargas de até 1,5 tonelada, os veículos guiados automaticamente funcionam como empilhadeiras inteligentes. Validada recentemente em um projeto piloto realizado no primeiro semestre do ano com uma empresa suíça da área de energia, a tecnologia da Pix Force é uma das mais novas apostas da indústria para o monitoramento indoor de unidades fabris, contornando as dificuldades de posicionamento indoor por GPS.

A organização da feira transformou as tradicionais visitas técnicas realizadas internamente em anos anteriores em um produto para ofertar aos visitantes. Os roteiros ocorrem durante os dias de realização da Mercopar, pela manhã. "O objetivo do Tour Industrial e dos Roteiros de Inovação é conhecer de perto as práticas de gestão e tecnologias inovadoras aplicadas pelas empresas parceiras, que são referências em suas áreas de atuação, além da oportunidade de novas conexões e networking", explica Liana Frosi Tessari, gestora de projetos do Sebrae RS e responsável pela organização do Tour Industrial.