Calçadistas realizam evento para discutir ESG no setor

Visando jogar luz aos debates sobre desafios para o crescimento de iniciativas de ESG no setor calçadista brasileiro, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), realizou, ontem (15), o evento Conexão Origem Sustentável. Realizada no Centro de Eventos da Faccat, em Taquara, a iniciativa trouxe cases de sustentabilidade, pesquisas de mercado, exposição de materiais sustentáveis para a indústria e muito networking entre as cerca de 400 pessoas presentes.



Na abertura do evento, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destacou o fato de a cadeia calçadista brasileira ser a mais sustentável do mundo e a única a contar com uma certificação específica de práticas ESG no mundo, o Origem Sustentável. “A sustentabilidade é crescente no setor e exemplo desse nosso compromisso é o investimento de esforços na promoção do Origem Sustentável”, disse. Segundo ele, além da sustentabilidade na dimensão ambiental, o programa certifica práticas nas áreas social, cultural e econômica em processos produtivos. Atualmente, mais de 100 empresas de calçados e componentes para calçados são certificadas ou estão em processo de certificação pelo programa.

Para o presidente da Assintecal, Gerson Berwanger, o Origem Sustentável não é apenas uma certificação, mas um guia de práticas sustentáveis. “E, a partir de hoje, também seremos uma comunidade para gerar conexões que estimulem a cultura da sustentabilidade no setor”, comentou. O dirigente destacou, também, o compromisso social das entidades calçadistas e empresários do setor, que criaram, na ocasião das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio, o Movimento Próximos Passos RS. Segundo ele, o movimento já arrecadou mais de R$ 6 milhões e apoiou um total de 1.158 famílias gaúchas atingidas pela tragédia.



Consumidor mais consciente, mas sem incentivo

Na sequência, o CEO da Mosaiclab, Ricardo Contrera, falou sobre o panorama do ESG para o mercado e consumo. Pesquisa realizada pelo grupo apontou que quase 60% dos consumidores conhecem muito ou parcialmente os conceitos de ESG, sendo que 88% deles pretendem aumentar o consumo de produtos de empresas sustentáveis nos próximos anos. “Por outro lado, as pessoas são cada vez menos incentivadas. Existem barreiras econômicas no preço e muito greenwashing, o que acaba diminuindo o engajamento dos consumidores”. disse. Para atacar o problema, Contrera aconselhou as empresas a investirem na criação e estímulo de uma cultura de sustentabilidade, estimulando a percepção de valor para ações, efetivamente, sustentáveis.

Na sequência, ocorreram as palestras com cases da Tramontina, Fruki, Suzano e C&A, além de um painel com empresas certificadas no Origem Sustentável - Grendene, Box Print, Cipatex, Ambiente Verde e S2 Holding.



Empresas recertificadas

No final do evento, foram recertificadas no Origem Sustentável as empresas Grendene (Diamante, com mais de 80% dos indicadores do programa atingidos), ZZSAP (Ouro, com mais de 60% dos indicadores atingidos), Dublauto (Ouro, com mais de 60% dos indicadores atingidos), Blopast (Prata, com mais de 40% dos indicadores atingidos) e JClass (Prata).