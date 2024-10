Rede hoteleira de Gramado prevê ocupação de 70% com volta do Aeroporto Salgado Filho

70%, já prevendo um aquecimento nos negócios com a dia 21 de outubro. A cidade é um dos três destinos turísticos mais procurados do Brasil. A expectativa de ocupação da rede hoteleira de Gramado para os meses de novembro e dezembro deste ano é de, já prevendo um aquecimento nos negócios com a abertura do Aeroporto Salgado Filho , programada para ocorrer no próximo. A cidade é um dosmais procurados do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Festuris terá local exclusivo para divulgar destinos gaúchos em Gramado



O setor hoteleiro da Serra gaúcha, bem como os demais segmentos da economia do Rio Grande do Sul estão aguardando ansiosamente o retorno das atividades do Salgado Filho. Gramado, principalmente, pela sua vocação voltada ao turismo, conta as horas no relógio. O município da Serra, entre outros, sofreu com os efeitos climáticos severos da enchente histórica ocorrido no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Muitas localidades ficaram sem acesso rodoviário com queda de barreiras, enquanto em outros lugares o problema foi devido às inundações, que inclusive paralisaram as operações do Salgado Filho.



O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, diz que o setor hoteleiro, principalmente, está bastante otimista com essa notícia. “Cabe lembrar que Gramado estava operando, até então, somente com a visitação de turistas via terrestre, basicamente”. Bertolucci cita também as dificuldades com os voos parciais a partir da Base Aérea de Canoas e também de pessoas que se deslocaram a partir do Aeroporto de Caxias do Sul. “Nós estávamos com a nossa economia começando a apresentar recuperação, mas, ainda muito distante daquilo que Gramado necessita de fato”, destaca. O setor hoteleiro da Serra gaúcha, bem como os demais segmentos da economia do Rio Grande do Sul estão aguardando ansiosamente o retorno das atividades do Salgado Filho. Gramado, principalmente, pela sua vocação voltada ao turismo, conta as horas no relógio. O município da Serra, entre outros, sofreu com os. Muitas localidades ficaram sem acesso rodoviário com queda de barreiras, enquanto em outros lugares o problema foi devido às inundações, que inclusive paralisaram as operações do Salgado Filho.O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, diz que o. “Cabe lembrar que Gramado estava operando, até então, somente com a visitação de turistas via terrestre, basicamente”. Bertolucci cita também as dificuldades com os voos parciais a partir da Base Aérea de Canoas e também de pessoas que se deslocaram a partir do Aeroporto de Caxias do Sul. “Nós estávamos com a nossa economia começando a apresentar recuperação, mas, ainda muito distante daquilo que Gramado necessita de fato”, destaca.

Gramado conta com uma estrutura de 26 mil leitos

De acordo com Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado, a cidade conta com 26 mil leitos. Ele destaca que o município apresenta uma grande estrutura e para suprir as necessidade é fundamental que haja fluxo de turistas. Dentro deste cenário, o retorno das atividades no Aeroporto Salgado Filho deverá fazer os negócios voltarem ao normal. “Quando o aeroporto reabrir nós temos a certeza de que o mercado vai começar a aquecer ainda mais. Nós estimamos que o setor hoteleiro local consiga atingir uma ocupação ao redor dos 70% já nos meses de novembro e dezembro deste ano”, projeta.



Em relação às contratações, Bertolucci acredita que deverão ocorrer principalmente quando há pela frente grandes eventos, como por exemplo o Natal Luz que atrai muitos turistas para a região. O evento ocorre de 24 de outubro a 19 de janeiro. Questionado sobre contratações efetivas ou temporárias para o período, o secretário avalia que elas serão muito mais temporárias em função das festas de final de ano. “Certamente haverá um aquecimento da economia”, prevê.

“Mais postos de trabalho na cidade vão surgir e, naturalmente, na região também. Nós trabalhamos em conjunto também. Bom, eu falo por Gramado”, destaca.



Bertolucci destaca que Gramado é um dos três principais destinos turísticos do Brasil e que no ano passado recebeu mais de 8 milhões de visitantes. “Nós somos um destino turístico que está o tempo inteiro entregando novidades e os visitantes têm muitas coisas para fazer”. O secretário explica que o Natal Luz, por exemplo, se renova. “Nós vamos ter um espetáculo voltado para a sua origem, com o desfile natalino acontecendo no centro da cidade novamente”, informa.



Gramado também se consolida com a realização de eventos. “Há feiras e congressos e outras modalidades atrativas para as pessoas. Evidentemente, nós recebemos ao longo do ano muitos eventos, porém, houve dificuldades aéreas. Agora, teremos a realização do Festuris Gramado – Festival Internacional de Turismo no mês de novembro”, lembra.