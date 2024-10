Nova gestão da Federação das Indústrias do RS define quatro prioridades

Claudio Bier à frente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) Inovação, competitividade, reconstrução da indústria gaúcha e retenção de talentos no Estado. Essas são as quatro prioridades da gestão do empresário, instituição que ele dirigirá nos próximos três anos. "Nosso propósito é fazer mudanças estruturais na casa e deixar um legado", afirma.

Fiergs inclui também um CEO, Paulo Hermann A consultoria Falconi foi contratada para fazer um diagnóstico da instituição. Os primeiros encaminhamentos e conclusões serão apresentados nos 100 dias da atual gestão. A nova estrutura da, que atuou por anos no comando da John Deere.

Bier salientou ainda a importância da interiorização da Fiergs, a fim de atender as indústrias que estão em diversas partes do Rio Grande do Sul – pretende realizar reuniões de diretoria no Interior. Observou também que vai trabalhar para que o apoio do Sistema Fiergs chegue à ponta, isto é, que todos os recursos de inovação e serviços sejam aproveitados também por pequenas empresas – segundo o dirigente, a maioria das indústrias gaúchas têm menos de 50 funcionários.