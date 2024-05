Fiergs terá CEO na próxima gestão

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) terá, pela primeira vez na sua história, um diretor executivo. A partir da nova gestão, que tomará posse no mês de junho, a presidência terá ao seu lado um CEO para questões administrativas.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22) pelo empresário Cláudio Bier, eleito para a gestão 2024/2027. Ele convidou para o cargo de CEO o engenheiro agrícola Paulo Hermann.

Na campanha para o cargo, Bier já havia sinalizado sobre a contratação de um diretor executivo para implantação do projeto e da gestão, em apoio à atuação do presidente. Outra proposta também foi a criação de um conselho formado por empresários de renome para que seja consultado pela entidade em momentos de tomada de grandes decisões ou momentos cruciais. De acordo com o presidente eleito, o perfil à frente da entidade será diferente do exercido pelo atual presidente Gilberto Petry. “Tenho a característica de delegar. Faço isso na minha empresa, faço isso no sindicato”, exemplificou.

As demais estruturas na Fiergs deverão ser mantidas, embora a entidade tenha pela frente uma grande demanda em função das enchentes no Estado. “Sempre procuro ver o copo meio cheio, não nos assusta o que temos pela frente. Vindo a ajuda prometida pelo governo federal, temos todas as condições de reconstruir o Estado”, observou, ao lembrar que para esse período pós-enchente aumentará a demanda de matéria-prima e mão de obra.

Os próximos dias, segundo Bier, serão de definições sobre a atuação da gestão, incluindo as responsabilidades do CEO. Ele adianta que o executivo deverá lidar como as questões mais administrativas, enquanto o presidente, com a área institucional e política. “Hermann tem todas as condições”, concluiu.

Hermann é um nome conhecido no agronegócio dentro e fora do Brasil. Foi CEO da maior indústria de máquinas agrícolas do mundo, a John Deer, onde atuou por 22 anos. Em sua trajetória, foi responsável pela criação da Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), hoje uma rede que incentiva a expansão da prática agrícola integrada que otimiza o uso da terra, com benefício para todas as atividades e de maneira ambientalmente correta. É engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Pelotas e tem MBA em Business Administration and General Management pela Universidade do Vale do Sinos (Unisinos).

Já o novo presidente da federação é diretor-presidente da Masal, empresa de máquinas agrícolas com sede em Santo Antônio da Patrulha e com 70 de mercado. Antes de adquirir a empresa, em 1983, atuou nos ramos dos transportes e extração de madeiras. Também preside há várias gestões o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers). No Simers, há mais de 20 anos, idealizou a criação de um espaço para exposição de máquinas e implementos agrícolas dentro da Expointer. A iniciativa deu protagonismo e impulsionou o segmento. Em 2001, adquiriu a Fundição Jacuí, de Cachoeira do Sul. Entrou para o ramo da navegação em 2018, quando adquiriu em Taquari o Estaleiro Colorado.