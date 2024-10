Fundopem Recupera divulga primeiro lote de incentivos para empresas atingidas pelas enchentes

O governo gaúcho divulgou nesta terça-feira (8) o primeiro lote de empresas atingidas pelas enchentes beneficiadas pelo Fundopem Recupera. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), a versão adaptada do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul libera R$ 47 milhões em incentivos para dois novos projetos da modalidade Avança.

Nesta categoria, as empresas vão deixar de pagar 27% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido. Os dois empreendimentos contemplados são dos setores químico e madeira celulose e móveis, localizadas nos municípios de Encantado/Teutônia e Canoas. O maior investimento é da Viecelli Móveis S.A., com R$ 24,33 milhões. Já o menor, é da Fontana S.A., com R$ 22,53 milhões.