Parte restante de espólio do Grupo Educação Metodista vai a leilão

Em recuperação judicial desde 2021, o Grupo Educação Metodista está na fase final da venda de seu patrimônio. A parte que resta do Instituto Metodista (IPA) e do Colégio Americano deve ir a leilão em breve. A disputa ainda não tem data definida para ocorrer, pois depende de autorização da Justiça. Mas assim que tiver o consentimento, poderá realizá-lo em até 30 dias.

O leilão ocorrerá no modelo "Stalking Horse", ou seja, quando há uma oferta feita antes de o bem ir à leilão, o que faz com que a empresa tenha uma preferência em relação aos outros disputantes na hora de fazer ofertas. A principal interessada pelo espólio, a ECB Group, dona da Be8, comandada por Erasmo Carlos Battistella, informa que está em processo de avaliação sobre a possível aquisição do Colégio Metodista Americano, de Porto Alegre, e do Colégio Metodista União, de Uruguaiana. A empresa já arrematou, em 2022, o Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo.

Por meio de nota, o grupo afirma que não fará pronunciamento oficial a respeito do assunto. “Entendemos a importância do tema e as expectativas que ele gera, tanto na comunidade escolar quanto no público em geral. No entanto, optamos por nos manifestar apenas após a conclusão do leilão e dos devidos trâmites legais. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos no momento oportuno”, diz o texto.

No ano passado, a Construtora e Incorporadora Cyrela Goldsztein adquiriu parte do imóvel do Centro Universitário Metodista IPA. As atividades acadêmicas de Ensino Superior foram mantidas até 2024, que já estavam em transição para outras áreas do campus.