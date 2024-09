Inscrições para o 10º Seminário ITCON estão abertas

A 10ª edição do Seminário ITCON - Inovação e Tecnologia da Construção será realizado no dia 15 de outubro, no Auditório Claudio Richter (sala 202), localizado nos pavilhões da Fiergs, em Porto Alegre. A atividade faz parte da programação da Feira Construsul, que acontece de 15 a 18 de outubro.

Conforme Anelise Gehlen Luvizon, presidente da Sinduscon - Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo, essa edição do Seminário contará com conteúdo focado no desenvolvimento de produtos e processos qualificados na construção civil. Serão abordados temas como as relações entre construções e usuários, transformação digital, engenharia de ponta, urbanismo sustentável, entre outros.

O evento já reuniu mais de dois mil participantes em suas edições anteriores, atraindo engenheiros, arquitetos, empresários, fornecedores, acadêmicos e professores ligados à cadeia da construção civil. A programação do ITCON visa fomentar discussões sobre as mais recentes inovações tecnológicas do setor, promovendo troca de conhecimento e networking entre os profissionais.