South Summit Brazil reforça compromisso com Porto Alegre em evento da Semana Caldeira

Em brunch realizado no Instituto Caldeira na manhã desta sexta-feira (27), representantes do South Summit Brazil (SSB) reforçaram o compromisso com a agenda marcada para ocorrer em abril de 2025. A agenda fez parte das mais de 80 atividades programadas para a Semana Caldeira, que reuniu pelo menos 7,5 mil pessoas de 23 a 27 de setembro na sede do hub de tecnologia em Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Semana Caldeira começa segunda e deve reunir 10 mil pessoas

que já havia antecipado a informação ao JC foram conservadas todas as premissas para o encontro que ocorre em abril na Capital: “Apesar da tragédia climática pela qual a cidade passou, nós mantivemos data, local, estrutura. E estamos trabalhando intensamente para entregar um evento melhor. Estamos trabalhando para trazer grandes nomes e reforçar muito a razão de existir do South Summit”. Na oportunidade, o CEO do SSB, Thiago Ribeiro,, assegurou que“Apesar da tragédia climática pela qual a cidade passou, nós mantivemos data, local, estrutura. E estamos trabalhando intensamente para entregar um evento melhor. Estamos trabalhando para trazer grandes nomes e reforçar muito a razão de existir do South Summit”.

O presidente do SSB, José Renato Hopf, adiantou que a próxima edição da conferência internacional terá a resiliência como uma das principais temáticas. “Os nossos eventos são coconstruídos pelos atores do nosso ecossistema. A gente desenvolve junto, e não podia ser diferente neste momento desafiador”, destaca o executivo.

Para o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, o evento ocorrido nesta semana pode servir como uma prévia da recuperação do setor de tecnologia local. “Depois do trágico episódio de alagamento, ver novamente nossos espaços ocupados por pessoas, projetos, ideias, aproveitando esse volume extraordinário de conexões e conteúdos relevantes. Em um momento importante de reconstrução do nosso Estado, eventos como esse contribuem para que a gente volte a olhar para o futuro”, avalia Valério.