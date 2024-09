Semana Caldeira começa segunda e deve reunir 10 mil pessoas

O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro, o economista Pérsio Arida, que participou da implementação do Plano Real, e a presidente do Instituto Singularidades, Claudia Costin, são algumas atrações da Semana Caldeira, que inicia nessa segunda-feira (23).



Com o tema "Navegando em Tempos Incertos: ideias e reflexões sobre o futuro", o evento marca a reinauguração do primeiro andar do Instituto Caldeira após as enchentes.



A meta é ser a maior Semana Caldeira até hoje - em número de atividades, palestrantes e público. Mais de 10 mil pessoas são esperadas ao longo dos cinco dias de programação, que conta com um time de speakers nacionais de peso e reunirá mais de 80 atividades, palestras e conteúdos organizados em eixos temáticos. Para participar, é preciso se inscrever no site do hub.

"A Semana Caldeira é um evento cheio de significados para o instituto: além de representar uma excepcional oportunidade de troca de conhecimentos e de geração de conexões entre as empresas e instituições vinculadas ao Caldeira, neste ano ela representa também a resiliência de uma comunidade que sai mais forte de um episódio extraordinário, como foram as enchentes", comenta Pedro Valério, diretor executivo do Caldeira.



Entre os speakers confirmados estão Wagner Ruiz (cofundador do Ebanx), ⁠Rodrigo Tognini (cofundador do Conta Simples), ⁠Diego Puerta (General Manager da Dell Brasil), Marcio Callage (CMO da Vulcabrás), Fabio Faccio (presidente das Lojas Renner) e Clóvis Tramontina (diretor do Conselho de Administração da Tramontina).



E, claro, muitas mulheres de peso como Claudia Costin, Sandra Guerra (founding Partner Better Governance), Roberta Coelho (CEO da MIBR) e Marta Saft (diretora geral da Thoughtworks Brasil).