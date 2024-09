Contrato para execução do Porto de Arroio do Sal será assinado em outubro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciaram nesta quinta-feira (26) a assinatura de contrato para execução do Porto Meridional de Arroio do Sal. A notícia foi dada em reunião com empresários do Rio Grande do Sul, juntamente com o secretário Nacional de Portos, Alex Ávila.

“Hoje é um dia muito importante para o Rio Grande do Sul, especialmente para a região da Serra Gaúcha. Após vários anos, estamos concluindo os encaminhamentos para viabilizar uma mudança logística estratégica para o Estado: nosso terminal de uso privativo, o nosso terminal marítimo de Arroio do Sal, que vai mudar a realidade da economia do Estado”, afirmou o ministro Paulo Pimenta.

Empreendimento tem investimento de R$ 1,3 bilhão e previsão de geração de mais de 2 mil empregos diretos DTA Engenharia/Divulgação/JC

O Porto Meridional de Arroio do Sal é um empreendimento localizado na costa do Rio Grande do Sul e visa criar uma infraestrutura portuária capaz de atender às demandas crescentes do comércio internacional. Além de facilitar o transporte de cargas, o porto também tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. “A notícia positiva é que a gente vai estar até o dia 20 agora de outubro anunciando no Estado um investimento na ordem de mais de R$ 1,3 bilhão que vão gerar mais de 2.000 empregos diretos e quase 5 mil empregos indiretos. Isso vai mudar completamente a matriz econômica do Rio Grande do Sul”, declarou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.