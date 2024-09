Cooprado prepara aporte em nova linha de produção

Com 50 anos completados em janeiro passado, a Cooprado (Cooperativa Agroindustrial Pradense) tem na atividade vinícola a sua principal fonte de receita, com participação de 50%. Para qualificar o portfólio, agregar valor e ampliar o mercado, a diretoria tem como estratégia o aumento das vendas de produtos envasados em garrafa, reduzindo a dependência da entrega a granel, que até poucos anos atrás respondia por 95% dos volumes comercializados. A organização consolidou, em 2023, faturamento de R$ 86,9 milhões, alta de 19,8% na comparação com o anterior. Para 2024, a meta é manter o avanço em dois dígitos.

O presidente Osvaldo Conte recorda que, inicialmente, eram de 700 mil a 800 mil litros engarrafados, chegando, neste ano, a praticamente 2 milhões, representando em torno de 20% do volume total produzido. Para 2025, a ideia é engarrafar 5 milhões de litros de vinhos, sucos e espumantes. O envase de suco é feito na Central das Cooperativas da Serra Gaúcha (Cenecoop), projeto da qual a Cooprado é sócia, juntamente com as cooperativas Garibaldi, Aliança e São João, esta responsável pelo engarrafamento do espumante. O mosto do suco e a base do espumante são elaborados na planta fabril em Antônio Prado.

A capacidade atual de processamento de 18 milhões de quilos de uvas, que resultam em torno de 14 milhões de litros de bebidas, está muito próxima de ser alcançada. Conte destaca que, quando assumiu a presidência em 2021, a cooperativa processava 3 milhões de quilos e, neste ano, chegou a 15 milhões. Para assegurar a continuidade da expansão, a cooperativa negocia financiamento bancário de R$ 14 milhões para elevar a capacidade de produção, principalmente de suco e envase de vinhos.

Outro movimento da Cooprado é junto aos seus mais de 550 cooperados que atuam diretamente no fornecimento de uva – no total são 1,1 mil, que fornecem outros insumos, como leite, grãos e demais frutas. De acordo com Conte, a estratégia é incentivar o plantio de outras variedades para diversificar o portfólio de vinhos e espumantes. Dentre elas, Chardonnay e Moscato Giallo. Pela falta de alguns varietais entre os cooperados, como Alicante e Moscato, foi preciso adquirir uvas de terceiros na última safra.

Atualmente, estes cooperados têm capacidade para produzir 30 milhões de quilos de uvas, mas parte é vendida a terceiros pela incapacidade da cooperativa em absorver toda a safra. Com o investimento na ampliação, a intenção é que toda a produção dos 1,1 mil hectares plantados pelos cooperados seja absorvida pela organização. A cooperativa também trabalha na contratação de uma certificadora para garantir a rastreabilidade da produção de todos os produtores, estratégia que tem repercussão positiva no mercado. Ainda com foco no mercado, a diretoria está prospectando distribuidores para ter presença maior em todo o país.