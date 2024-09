Cresce demanda por investimentos em recuperação de solos após enchente

Passada a enxurrada de abril e maio, que danificou áreas agrícolas inteiras em algumas regiões do Rio Grande do Sul, os produtores rurais gaúchos se mobilizam para o plantio da safra de verão com uma série de dúvidas no horizonte. A capacidade de endividamento comprometida pelas sucessivas perdas nas lavouras nos últimos anos contrasta com a necessidade de investimento para recuperação de maquinário, estruturas e, principalmente de solos degradados.

O movimento ainda é tímido, já que a operacionalização das medidas prometidas pelo governo federal durante a Expointer para ajudar o setor a quitar débitos anteriores e voltar a produzir ainda não aconteceu. Mas a busca por financiamentos para esse segmento é clara junto aos agentes financeiros.

Somente durante a 47ª Expointer, mais de R$ 250 milhões em empréstimos foram contratados. Uma das operações foi firmada entre o Banrisul e a centenária Estância Cerro do Ouro, de São Gabriel, onde em 2024 houve mais de 1,5 mil milímetros de precipitação entre 1º de janeiro e 19 de setembro. E, desse volume, 468 milímetros foram em abril e 275 milímetros em maio, no auge da colheita de soja.

“Costumamos ter entre 1,2 mil milímetros e 1,5 mil milímetros ao longo de todo o ano. E na metade de setembro já superamos esse volume. Além disso, nos meses de abril e maio a média de precipitação é 30% a 40% do que tivemos neste ano”, conta o diretor jurídico-financeiro e sócio proprietário Ricardo Teixeira Gonçalves.

Ele faz parte da 5ª geração da estância, conduzida em parceria com os pais, médicos veterinários, e o irmão Murilo, agrônomo. E há ainda Guilherme, engenheiro civil, que integra a sociedade, mas não se envolve diretamente na atividade. A rotina, há décadas se dedica à busca pelas melhores práticas de sustentabilidade, com integração entre lavoura e pecuária, rotação de culturas e o policultivo.

E foi justamente esse conceito que ajudou a mitigar as perdas com as chuvas. “Temos áreas com oito culturas simultâneas, para ajudar a fortalecer e oferecer os nutrientes adequados ao solo. Apesar de tudo que fazemos, tivemos lixiviação e compactação de terrenos destinados ao plantio, comprometimento de estradas internas. Em alguns pontos, a enxurrada levou as coberturas de solo coxilha abaixo”, lembra Gonçalves.

Além da soja, carro-chefe do empreendimento, a estância mantém cria, recria, engorda e produção de genética Braford, bem como embriões e produção de sementes, em parceria. O modelo de negócio, estruturado em um sistema produtivo sustentável reduz custos e eleva a rentabilidade na Cerro do Ouro, na comparação com parâmetros convencionais. E a produtividade já chegou a 63 sacas de 60 quilos da oleaginosa por hectare. Por isso, mesmo em safras mais difíceis, com rendimento médio abaixo de 40 sacas, o ciclo financeiro costuma ser positivo.

"Pelo sistema que adotamos, seguimos em crescimento, inclusive reduzindo a vazão do pulverizador e obtendo o melhor uso de recursos naturais. Há alguns anos, estamos reduzindo o uso de fertilizantes químicos nas lavouras e ampliando o espaço para herbicidas biológicos. O custo da nossa lavoura diminuiu. Mas boas práticas exigem investimento”, ressalta o empresário, que projeta serem necessários pelo menos cinco a seis anos para retomar os padrões de solo de antes da chuvarada.

Com o dinheiro emprestado junto ao banco, foi possível colocar o maquinário em dia e seguir com a preparação do plantio, que a partir de outubro deverá cobrir cerca de 2,2 mil hectares com sementes de diferentes variedades de soja. O gado que estava sobre as terras a serem semeadas já foi removido para outras áreas da propriedade. E a expectativa é de colher a lavoura possível nesta safra cheia de novas variantes na Cerro do Ouro e no Rio Grande do Sul.

As práticas da Cerro do Ouro convergem com as recomendações de especialistas. Técnicos do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Emater-RS produziram nota técnica conjunta abordando o uso de plantas para a recuperação de solos afetados.

De acordo com a publicação, as chuvas de abril e maio fragilizaram parcial ou totalmente a estrutura das áreas produtivas das propriedades rurais, comprometendo as condições para o desenvolvimento das raízes das plantas, para a infiltração e a retenção de água, entre outros impactos.

“A recuperação dos solos é de natureza biológica. Essas ações biológicas ocorrem a partir do cultivo de plantas, ou seja, se não ocorrer cultivo no solo, os processos ecológicos não vão se realizar”, destaca a professora do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS, Fabiane Machado Vezzani.

Entre outras práticas, o cultivo simultâneo de espécies com diferentes qualidade de resíduo vegetal e ou sistema radicular, como gramíneas, leguminosas e brássicas, tem demonstrado grande eficácia na recuperação de solos. Isso porque promove a diversidade funcional no solo, aumentando a resiliência do ecossistema e acelerando a recuperação das suas propriedades biológicas, físicas e químicas, conclui o estudo.