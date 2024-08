Solo coberto o ano todo ameniza danos climáticos e melhora resultados

O conceito do uso do solo o ano inteiro, coberto com diferentes culturas ao longo dos 365 dias, ganha força e adesões no Rio Grande do Sul. Especialmente após os estragos causados pelas chuvas extremas de maio, que provocaram forte erosão e comprometeram as condições para as próximas semeaduras nas áreas mais afetadas. Esse manejo, porém, já é usado em algumas regiões, com resultados animadores.

Emater, Embrapa e cooperativas gaúchas vêm trabalhando em iniciativas e experiências para validar a utilização de diferentes culturas como alternativas eficazes e rentáveis nas propriedades, especialmente no período entre as safras de verão e de inverno. O objetivo é identificar espécies e cultivares que se adaptem aos diferentes microclimas do Estado e possam recompor, proteger e preparar os solos para novos plantios.

Especialistas do setor concordam que solos cobertos estão mais protegidos. Também, que determinadas espécies ajudam a penetração e acúmulo de água no solo, além de restituir nutrientes que serão importantes para a fertilidade das terras.

“É uma questão para a qual precisamos nos abrir. Uma percepção que, felizmente, vem avançando, devagar, entre os produtores. Mas que será fundamental para o futuro da atividade agropecuária”, avalia o diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera.

O tema, aliás, já é tratado em diversas frentes de pesquisa pela autarquia. Somente na região Norte do Estado, pelo menos cinco propriedades destinam alguma fração de terra para experimentar esse manejo. Conforme Luciano Schwerz, gerente regional da Emater em Frederico Westphalen, os resultados dessas iniciativas são disseminados pela assistência técnica, estimulando a ampliação do uso com plantas tecnicamente viáveis para cada situação.

“Trabalhamos há cerca de 15 anos nesse caminho, a partir do desenvolvimento de variedades de sementes híbridas mais modernas, e já conseguimos estabelecer alguns padrões em sistemas de rotação e sucessão de culturas”, diz o agrônomo.

Uma atenção especial é dedicada justamente ao cultivo outonal, no intervalo de aproximadamente cem dias, entre o fim das safras de verão e o início das semeaduras de inverno. Nesse período, muitas propriedades rurais deixam o solo descoberto e vulnerável.

Testes em unidades de produção mostram que após o ciclo da soja, ou do milho, a semeadura de plantas destinadas à produção de grãos, pastagem, silagem, feno, pré-secagem ou regeneradoras de solo leva a melhor produtividade na cultura subseqüente. Uma delas é o nabo forrageiro, que faz uma renovação dos micronutrientes, com aproveitamento do nitrogênio dos restos da cultura da soja, e otimiza a lavoura de trigo implantada sobre a palhada.

“Mas temos um gargalo, que é a disponibilidade de sementes dessas culturas ainda pouco utilizadas, embora importantes nesse processo. Então, estamos estimulando produtores, cooperativas e cerealistas a plantarem e reservarem sementes dessas culturas e variedades para a safra seguinte ou mesmo a comercialização”, acrescenta Schwerz.

Outra alternativa em uso é o plantio de sorgo, para grãos ou silagem. A planta, rica em fibra, é fonte de energia e tem alta aceitação na fabricação de ração animal. E, com o déficit na oferta de milho, o cereal ganha espaço no Norte do Estado, com resultados satisfatórios na semeadura entre o final de fevereiro e o início de março.

Propriedades assistidas pela Emater na região também utilizam o trigo mourisco, igualmente para produção de grãos destinados à alimentação animal e ainda para contribuir com os melhoramentos do solo. No mesmo caminho, o triticale e a cevada vêm mostrando desempenho e agregando benefícios às propriedades. A última, aliás, na variedade precoce batizada como BRS Entressafras, desenvolvida pela Embrapa, pode ser plantada entre março e abril, para, já no mês de junho dar lugar à cultura do trigo.

E mesmo o milho, embora menos rentável na comparação com a soja, tem papel importante para proteger e melhorar a qualidade dos solos, já que é mais eficiente no que diz respeito à produção de massa verde, destaca Schwerz. O agrônomo reforça a importância da rotação de culturas sobre as diferentes frações de terra na propriedade.

“São muitas oportunidades e composições que podem ser feitas. O produtor que precisa de mais palha, em áreas mais afetadas por erosão, por exemplo, pode utilizar gramíneas de verão, como o milheto, o capim-sudão e o sorgo, para cobertura. Assim, obterá boa oferta de palhada e também um sistema radicular capaz de estruturar esse solo”, completa.