Hotel de Porto Alegre afetado pela enchente retorna com investimento de R$ 7 milhões

O hotel Deville Prime, localizado na zona norte de Porto Alegre, foi alagado durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul. O nível da água atingiu 1,5 m no térreo, destruindo o mobiliário e os espaços de convivência do estabelecimento, o que resultou em um prejuízo estimado em quase R$ 12 milhões, se contar o tempo que o hotel deixou de faturar com o fechamento. A boa notícia é que o negócio será retomado nesta quarta-feira (18), com investimentos de R$ 7 milhões.



De acordo com o gerente-geral da unidade, André Machado, a administração aproveitou as reformas necessárias para implementar um projeto de melhorias que já estava nos planos. "As principais mudanças foram no restaurante, na recepção e no lobby", afirmou. Um espaço kids, que não existia anteriormente, foi construído como um diferencial para os clientes. Além disso, um lobby bar está previsto para ser inaugurado até o final de outubro.



Machado explicou que, devido às enchentes, o hotel ficou fechado e sem receita. Apesar disso, 95% da equipe foi mantida. "A equipe teve uma parceria muito forte. Assim que conseguimos acessar o hotel, todos trabalharam para que pudéssemos reabrir", disse. O acesso só foi possível em junho. O gerente se mostra otimista com a reabertura, ainda que o aeroporto Salgado Filho permaneça fechado até o dia 21 de outubro. "O início será mais difícil. Esperamos que, principalmente a partir do próximo ano, a economia volte com força", projetou.



Antes das enchentes, o hotel registrava uma taxa de ocupação de 60%. São 236 apartamentos, com capacidade para acomodar 500 pessoas. O local também é conhecido pela realização de eventos. "Já temos eventos marcados", celebrou Machado. As áreas como o Espaço Gourmet e as salas de eventos, afetadas pelas águas, foram revitalizadas, preservando seus conceitos originais. Inaugurado no final de 2023, após um investimento de R$ 1,2 milhão, o Espaço Gourmet oferece 182 m² integrados à área social do hotel, com vista para a área verde externa, próxima à piscina. As salas de eventos também passaram por uma revitalização, que incluiu novos revestimentos, pintura, decoração, mobiliário e instalações elétricas.

Água atingiu marca de 1,5 m no térreo e destruiu mobiliário e espaços do hotel Deville Prime Porto Alegre/ Divulgação/ JC



Segundo Machado, pensando em evitar prejuízos como os ocorridos em maio, alguns equipamentos foram transferidos para andares mais altos. A resiliência climática também passou a fazer parte das estratégias da marca. "Algumas coisas não dependem de nós, esperamos que as obras públicas para conter as cheias sejam realizadas", disse. Ele informou que parte dos recursos veio de crédito liberado pelo governo federal, mas que a maior parte dos investimentos foi realizada de forma privada pela marca.



