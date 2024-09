Bento recebe o Finep Day nesta terça

a partir das 8h30min. A participação é gratuita, mediante inscrição via Sympla ( https://tinyurl.com/3xscucnv ). O ecossistema de inovação de Bento Gonçalves e região conta com uma oportunidade para ser impulsionado com a realização do Finep Day, marcado para esta terça-feira (10). O Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) sedia o encontro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,. Avia Sympla ().

O Finep Day consiste na apresentação das opções de financiamento à inovação, especialmente direcionadas a empresas de todos os portes, cooperativas e institutos de ciência e tecnologia, interessados em submeter e captar recursos por meio de editais e programas de fomento operados pela Finep. O encontro contará com palestras e apresentações de cases de negócios apoiados por linhas de financiamento da Finep, promovendo conhecimento, networking e oportunidades de negócios.

A programação começa com exposição do analista regional Sul da Finep, João Florêncio, falando sobre o Finep Mais Inovação, além de ação emergencial e outros recursos não reembolsáveis para inovação. O analista regional Sul Marco Bruno Manzolillo apresentará o Crédito Finep para Inovação. Na sequência, haverá cases de empresas contempladas, como Macrosul, Dalca, Salton e Ziel Natural Cosmetics, e atendimento a empresas. O evento ainda tem o apoio do Bento+20 e InovaBento.