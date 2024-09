CIC Caxias organiza evento para debater o cenário corporativo

Em uma iniciativa inédita na Serra Gaúcha, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) se une a grandes empresas para apresentar o CIC Connection, o maior evento de gestão da região. Marcada para os dias 4 e 5 de setembro, no UCS Teatro, a atividade reunirá líderes empresariais e gestores de alto nível em uma imersão com a proposta de transformar o cenário corporativo local.

A programação do CIC Connection contará com oito palestrantes, que irão compartilhar experiências e insights sobre gestão, liderança, inovação e empreendedorismo. Entre os nomes confirmados estão Izabella Camargo, jornalista e referência em produtividade sustentável; José Salibi Neto, cofundador da HSM; Junior Borneli, CEO da StartSE; e Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional e atual economista-chefe do BT, entre outros.

Celestino Oscar Loro, presidente da CIC Caxias, define o evento como uma oportunidade única para os líderes da região. "Queremos trazer para Caxias do Sul uma experiência de aprendizado comparável aos grandes eventos que acontecem nos principais centros do país. O objetivo é proporcionar um espaço onde o conhecimento possa fluir e impactar diretamente o desenvolvimento das empresas locais", explica.

Ele acrescenta que o evento, que segue o modelo de grandes imersões de conhecimento, pretende colocar Caxias do Sul e a Região no radar dos melhores encontros de qualificação para executivos do Sul do País. "Essa é uma iniciativa que visa não só desenvolver talentos, mas também fortalecer a rede de contatos e fomentar novas parcerias de negócios", ressalta.

De acordo com Loro, a ideia do CIC Connection surgiu em meados de 2023, durante discussões internas na entidade sobre como seria possível transformar pelo conhecimento a realidade empresarial não só da Serra Gaúcha como também do Rio Grande do Sul. Para ele, o evento é uma resposta direta ao atual cenário de incertezas.

"Queremos transmitir uma mensagem de resiliência e esperança, mostrando que é possível crescer mesmo em tempos desafiadores. Este evento oferece uma plataforma para que líderes empresariais se preparem para o futuro, discutindo inovações e estratégias que podem ajudá-los a navegar pelas mudanças e se adaptar a novas realidades", reforça o presidente.