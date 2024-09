Empresa caxiense desenvolve solução pioneira para o Dmae

A Magnani Luz e Energia, de Caxias do Sul, selou parceria com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre para o desenvolvimento de dois eletrocentros em semirreboques que garantem a funcionalidade elétrica das bombas de água, suprindo a carência dos equipamentos que foram danificados pelas enchentes de maio e junho. A negociação com a autarquia foi de R$ 2,6 milhões.

A solução customizada, pioneira no Rio Grande do Sul, foi idealizada e detalhada tecnicamente pelo Dmae, com projeto e execução da Magnani. A contratação ocorreu por meio de licitação emergencial e a empresa precisou desenvolver os eletrocentros móveis em 30 dias.

De acordo com o Dmae, os dois equipamentos serão utilizados a partir de setembro e funcionarão por tempo indeterminado. Um deles será alocado na Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 10, no Bairro Sarandi, que foi seriamente afetada pelas enchentes. Ele será ligado diretamente na rede elétrica de 13,8kV e seus atuadores (inversores de frequência) operarão os motores até a conclusão da reforma do local.

O outro eletrocentro será empregado na estação de bombeamento 16, no Bairro Praia de Belas, e testará os motores da casa de bombas.

O diretor comercial da Magnani, Mauro Cendron, explica que os eletrocentros em semirreboques são utilizados para a segurança e estabilidade, transformando níveis de tensão, protegendo a distribuição e automação de sistemas elétricos. A solução customizada ainda oferece mobilidade e possibilidade de rápidas mudanças de layout.

"Em caso de falha do sistema existente, esse equipamento tem a capacidade de ser transportado para locais diversos para suprir a necessidade de alimentar grandes bombas elétricas para escoamento de água. Ele também pode ser utilizado para agregar mais bombas, como no caso da Ebap 10 do Dmae, que atende o escoamento do dique ao lado do Bairro Sarandi. Em caso de alagamentos, no que a água baixa, os eletrocentros já podem ser ligados na rede elétrica para agilizar a drenagem", ressalta.

Os equipamentos são providos de transformadores trifásicos, ou seja, de subestações móveis, podendo ser conectados na rede elétrica primária, com possibilidade de operar até 70 metros de distância do local de aplicação. Cada eletrocentro possui capacidade de demanda de até 1.500kVA. A soma total de potência de motores elétricos de indução que poderão ser conectados chega até 2.800cv entre os dois eletrocentros.