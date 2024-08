Badesul alcança lucro líquido de R$ 13,8 milhões no primeiro semestre de 2024

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), fechou o primeiro semestre de 2024 com lucro líquido de R$ 13,8 milhões, tendo aprovado R$ 343,14 milhões em financiamentos e realizado 202 novas operações de crédito destinadas ao desenvolvimento da agricultura, do setor público e das micro, pequenas e médias empresas. Ao todo, R$ 233,18 milhões foram desembolsados para apoiar projetos que beneficiam o Rio Grande do Sul, conforme aponta o balanço semestral, divulgado nesta quarta-feira (28).

De acordo com o presidente do Badesul, Claudio Gastal, a instituição alcançou os resultados esperados para este ano. "Atingimos as metas e viabilizamos ações emergenciais voltadas, principalmente, à liberação, o mais rápido possível, do crédito para prefeituras e empresas localizadas nas cidades com estado de calamidade pública", explicou.



Atualmente, o saldo de operações ativas é de R$ 2,2 bilhões e o patrimônio líquido alcança R$ 964,3 milhões. “Também contamos com R$ 45 milhões em capital subscrito em fundos de investimento para startups que vão impulsionar o ecossistema de inovação gaúcho”, acrescentou dirigente do Badesul.