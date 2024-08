Badesul busca fundos para investir em startups

O Badesul Desenvolvimento vai selecionar, por meio de um edital de chamada pública, até quatro Fundos de Investimento em Participações (FIPs) voltados a empresas inovadoras.

Somados, os FIPs poderão receber até R$ 20 milhões de capital subscrito, aquele que é assumido por cada investidor que se torna sócio do fundo. O investimento será feito a partir de 2025.

O que torna essa seleção inédita é, justamente, o fato de que antes, quem fazia esse tipo de edital de chamamento era o BNDES. O Badesul, no caso, aportava em fundos já previamente definidos.

Agora é o Badesul que os selecionará. "Definimos R$ 20 milhões para esse primeiro edital e vamos buscar fundos nacionais acima de R$ 50 milhões. Somos o primeiro Estado a fazer localmente, e isso deve servir de modelo para os demais nos próximos anos", destaca o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

"Vamos analisar as teses dos fundos e investir naqueles que melhor se adequarem à estratégia do governo do Estado e da economia gaúcha", complementa.

A iniciativa busca atrair capital de fora do Rio Grande do Sul, incentivando a inovação, a retenção de talentos e o desenvolvimento e aprimoramento de processos, produtos e serviços.

"Este capital de investimento do Badesul vai ajudar a fomentar os negócios do segmento após as enchentes, contribuindo com o presente e o futuro do empreendedorismo gaúcho", afirma o vice-governador Gabriel Souza. Ele também esteve presente no lançamento do edital, que ocorreu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e contou também com a presença da secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, Simone Simone Stülp.

A participação do Badesul nos fundos será de até 10% do capital comprometido total. Pelo menos o valor subscrito pela agência de fomento deverá ser destinado a empresas sediadas no Estado. O valor investido em cada um deles será entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões.

O Badesul comprometeu mais de R$ 55 milhões desde 2012 em Fundos de Investimentos destinados a empresas inovadoras e integra, atualmente, seis deles. O retorno é de R$ 38 milhões até esse momento, sendo um deles totalmente desinvestido.

"Esse tem se mostrado um bom negócio para a economia do Rio Grande do Sul, pois todo real colocado tem que ser investido em startups daqui, mas também muito bom para o Badesul em função de ter um retorno maior do que a gente ganha fazendo empréstimo", analisa Gastal.

A ideia é ter no máximo quatro fundos, aportando um mínimo de R$ 5 milhões. Mas, também é possível ter menos, cada um de R$ 10 milhões, por exemplo. "Tudo vai depender da análise de negócios que fizemos", destaca.

O edital está disponível no endereço www.badesul.com.br/editalfips. Entre os requisitos exigidos, serão avaliados FIPs que tenham o capital comprometido alvo de, no mínimo, R$ 50 milhões. O regulamento dos fundos deve estar registrado nas Centrais de Sistemas da CVM, assim como seus gestores precisam estar cadastrados e autorizados a exercer suas funções.

Até dezembro deste ano, o processo de seleção deve ser concluído. Na sequência, ocorrerá a análise jurídica necessária à validação dos FIPs e a assinatura do compromisso de investimento.

Além dos investimentos, o Badesul tem se aproximado das startups também como uma possibilidade de, em algum momento, essas empresas contribuírem para melhorar o próprio negócio do banco. Na semana passada, quatro startups do FINE Hub, iniciativa do Tecnopuc voltada às finanças e que tem o apoio do Badesul, fizeram uma apresentação para avaliar a sinergia com as demandas da instituição.