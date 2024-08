Brasil assume Rede SPAA até 2026, representado pela Conab

O Brasil assume a presidência da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização de Alimentos na América Latina e Caribe (SPAA) pelos próximos dois anos. O País será representado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



Em nota, a Conab informou que a eleição ocorreu durante a IX Reunião da Rede, realizada nesta semana em Brasília, onde também foi definida a realização de um evento da organização na Colômbia, em 2025. A vice-presidência da representação será da Supridora Nacional de Produtos Básicos (Banasupro) de Honduras.

Ao longo do mandato, o Brasil coordenará, juntamente com a Secretaria Técnica da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Fao, na sigla em inglês) para a América Latina e o Caribe, a agenda para ampliar as ações e debates de forma a, não só no País, mas como em escala regional com foco nos países latinos e caribenhos.