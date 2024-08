Em clima de retomada, Expoagas tem primeiro dia de movimento na Fiergs

O primeiro dia da 41ª Edição da Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2024, realizada no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, foi de movimento intenso e surpreendeu visitantes e expositores, que aproveitaram a feira para lançar novos produtos, fazer networking e prospectar clientes. O evento segue até quinta-feira (22).

Com pavilhões lotados, ainda que com capacidade reduzida por conta da estrutura que foi afetada pelas cheias de maio, lojistas, representantes, fornecedores, expositores e visitantes circulavam atentos às novidades desta feira que é uma grande vitrine para o setor de supermercados. A fornecedora de material gráfico e promocional Bianca Marx, por exemplo, afirmou que não frequentava a feira há quatro anos e que ficou surpresa com a quantidade de pessoas circulando entre os estandes. "A feira está ótima, com um bom movimento, não imaginei que estaria assim, ainda mais por ser o primeiro dia e por estar chovendo. É bom que consigo ver os clientes presencialmente e prospectar novos", considerou.

Novidades e engajamento das marcas com o RS movimentam pavilhões

A gigante catarinense Baly Energéticos teve um dos estandes mais movimentados deste primeiro dia de feira. A marca escolheu a Expoagas para lançar dois novos sabores, manga e champanhe, e aproveitou para lançar a versão tradicional dos energéticos com rótulos produzidos por um artista de Guaíba, em apoio ao Rio Grande do Sul. "Trouxemos esse estande que homenageia o Rio Grande do Sul, Estado que sempre nos acolheu. A gente criou essas embalagens especiais, são 500 mil rótulos de Baly para a reconstrução gaúcha. Fizemos uma parceria com a entidade Sou de Fazer. O lucro será totalmente revertido para a reconstrução de duas escolas no Estado", explicou a diretora comercial e de marketing Dayane Titon.

A quantidade de pessoas surpreendeu Dayane na Expoagas. "O movimento está incrível. Sempre prestigiamos essa feira, porque, além de estarmos próximos do nosso cliente, já que o varejista vem nos visitar, temos a possibilidade de fazer negócios. Conseguimos trazer novidades do momento. Conseguimos alavancar nossos produtos na Agas", ponderou.

Para Julio Eggers, diretor administrativo e de marketing da Fruki Bebidas, o fluxo está intenso, assim como foi em outras edições. "É uma feira que surpreende, porque está sempre cheia. A Agas é um momento muito especial do ano. É uma feira fundamental para nossa marca. É o momento que paramos para conversar e fazer negócios. Não cogitamos deixar de participar", afirmou.

No estande da Nutrire Indústria de Alimentos para cães e gatos, com as marcas Select, Monello e Birbo, o clima dos expositores era de otimismo nesse primeiro dia. "Achamos que seria mais tranquilo. O número de pessoas é inacreditável. Nesse primeiro momento, avalio que o cenário é bem positivo. Por conta das enchentes, não esperava tamanho engajamento hoje", confirmou o gerente de marketing Yan Belo, ressaltando que as novidades lançadas na feira, como os 'snacks' para gatos, atraíram o público. "Postergamos o lançamento do produto apenas para lançar aqui", revelou. A gaúcha Nutrire exporta para 50 países da América do Sul, América Central, Oriente Médio, África e Ásia.

'Sentimento de superação'

A Silvestrin, distribuidora de frutas de Farroupilha, lançou na Expoagas um segmento de maçãs produzidas sem herbicidas, em pomares próprios da Silvestrin, com parte do lucro destinado ao Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do sul). Para o gerente de marketing Eduardo Miguel o sentimento dessa edição da feira é de 'superação'. "No momento em que as enchentes começaram, pensamos que não teríamos a feira. Hoje, estamos vivendo uma edição maravilhosa, com bastante movimento. Nossa expectativa é estar aqui e celebrar que estamos reconstruindo o Estado. Passamos por uma crise, mas vamos continuar crescendo", afirmou.