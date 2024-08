Expoagas da 'superação' espera R$ 700 milhões em negócios

“Expoagas da superação”, deu o tom o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio César Longo, sobre a edição de 2024 de uma das feiras mais relevantes do setor do País. A Expoagas vai de 20 a 22 de agosto no Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre.Longo também preveniu que vai ser uma edição mais restrita, em espaço físico. A instalação na Fiergs ficou quase submersa na cheia histórica de maio. A 41ª edição projeta superar recordes históricos de público e de negócios registrados no ano passado, diz a Agas, em nota. A previsão é de receber 63 mil visitantes. A primeira mudança na estrutura do evento se dará no palco das palestras magnas da convenção. Originalmente realizadas no Teatro do Sesi, anexo à feira de negócios, o ciclo de capacitação ocorrerá em um ambiente montado no estacionamento do Centro de Eventos, com estrutura provisória sob lonas.