Uma das maiores feiras de supermercado do País, Expoagas de 2024 é confirmada

Expointer ser mantida em meio à reconstrução do Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras supermercadistas do Brasil foi confirmada na mesma data e local em agosto. A Expoagas, comandada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), vai ser de 22 a 24 de agosto no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), que foi inundada na Zona Norte da Capital. Depois da, uma das maiores feiras supermercadistas do Brasil foi confirmada na mesma data e local em agosto. Ano Centro de Eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), que foi inundada na Zona Norte da Capital.

"O evento vai sair e vai honrar a tradição: a última (nova edição) tem de ser melhor do que a anterior", avisou Antonio Cesa Longo, presidente da Agas, em videoconferência, na tarde desta quinta-feira (20), na qual fez o anúncio oficial da manutenção da agenda.

Segundo Longo, a feira vai ter quase o mesmo número de expositores da edição de 2023, com o mesmo espaço físico no Centro de Eventos. A Agas deve montar uma área externa, estilo arena com lonão, para receber palestras.

As áreas onde ficam o Teatro do Sesi, palco de grandes conferências e da abertura, e outras salas não poderão ser usadas devido aos danos. São setores localizados no prédio-sede da federação. Com isso, serão 488 expositores, ante 496 do ano passado.

As empresas que participam da exposição já estão validando a reserva de estandes já contratados, garantiu o dirigente. Na edição de 2023, a feira movimentou R$ 652 milhões.

A Fiergs está fazendo intervenções na estrutura para repor as condições de operação do pavilhão gigante e principal local de eventos na Capital.