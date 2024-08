Mercado imobiliário gaúcho aposta nos apartamentos-estúdios

Entre os segmentos severamente afetados pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul, o mercado imobiliário gaúcho apresentou queda nos lançamentos (-31%) e em vendas (-41%) no primeiro semestre de 2024 na comparação com o acumulado dos últimos seis meses de 2023. Os dados da Pesquisa da Brain – Inteligência Estratégica, divulgados pelo Sinduscon-RS na semana passada, mostraram também que um dos caminhos para a retomada é o investimento nos estúdios em pontos valorizados.

Ciente desta tendência, a B SMART Hospitality Solutions foi ainda mais longe e propôs a praticidade de o consumidor final encontrar um local pronto para morar. Um exemplo é a parceria com a TGD Incorporação & Construção, cujo recém-lançado empreendimento Be. inclui apartamentos absolutamente prontos, do mobiliário aos acessórios, com resultado aconchegante.

Segundo o CEO da B SMART, Eduardo Braga, empresa com mais de 12 anos de experiência no mercado de soluções inteligentes e personalizadas, estima que esse trabalho/produto de entrega de interiores completos aumente a rentabilidade dos imóveis em 33% para investidores. O Be. será erguido na Avenida Alegrete, 460, bairro Petrópolis, a cinco minutos da Praça da Encol.

Formatado com os atrativos de rooftop com piscina e churrasqueiras, mais lavanderia, coworking, salão de festas, academia, garagens e a possibilidade de criar uma horta nas floreiras das janelas proporciona uma vida confortável. A previsão de conclusão do empreendimento é setembro de 2027.

Arthur Sirotsky, diretor de Novos Negócios da TGD, considera que o Be. demonstra a visão de longo prazo da empresa, considerando o acerto na planta das unidades – principalmente dos estúdios – que proporciona o projeto de interiores com layout de qualidade excepcional.