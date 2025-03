Incorporadora caxiense dobrará o volume de produção com parceria

Há 30 anos no mercado, a serem completados em novembro, a Eccel Incorporadora, vai dobrar os atuais níveis de produção ao longo dos próximos anos. Sediada em Caxias do Sul, a empresa é uma das parceiras da Vokkan, desenvolvedora imobiliária que atua no litoral de Santa Catarina, e responsável pelo Vivapark Porto Belo, primeiro bairro parque do Brasil. De acordo com o sócio Alex Foppa, atualmente a empresa edifica, simultaneamente, em diversos projetos, em torno de 80 mil a 100 mil metros quadrados. Com a parceria, este volume dobrará com as obras de dois empreendimentos já lançados e um terceiro em fase final de desenvolvimento. Até o momento, a Eccel usa a estrutura da Vokkan para sua operação. Foppa antecipa projeto de um prédio próprio e a criação de uma casa conceito visando ao desenvolvimento de mão de obra. O empresário assinala que a ideia de expansão está em linha com a manifestação dos clientes que demonstravam interesse em investir fora de Caxias. Para este ano, a empresa fará dois lançamentos em Caxias do Sul, um em Gramado e dois em Santa Catarina. Também confirmou a conclusão e entrega de dois produtos: em Caxias do Sul e Porto Alegre. “Não abandonaremos o mercado cativo, vamos expandir para novas geografias e oferecer alternativas aos clientes”, afirma. O primeiro projeto lançado no Vivapark foi o Videiras, em setembro do ano passado, que tem em torno de 35% comercializados e valor geral de vendas estimado em R$ 215 milhões. A previsão de entrega é para 2028. Com 30 pavimentos, sendo 24 destinados a residências, o prédio terá apartamentos variando de 118m² a 304m² de área privativa. O novo produto é o Veleiros Residence, com valor geral de vendas estimado em R$ 290 milhões, e apresentado ao mercado imobiliário na semana passada. Com três torres que somam 386 unidades residenciais e espaços comerciais, o empreendimento apresenta 36 tipologias de plantas, com apartamentos que vão de 44,36m² a 130,36m², unidades garden com áreas privativas de até 246,24m² e salas comerciais que variam entre 29,27m² e 154,41m². As obras devem ter início em até dois meses e a

entrega está programada para ocorrer em 2029 e 2030. O terceiro projeto para este ano tem área definida no Vivapark e se encontra em fase de desenvolvimento.

Gaúchos são quase 30% dos clientes no Vivapark

Ocupação da área do Vivapark ocorrerá ao longo de cinco fases Vokkan/ Divulgação/JC

O Vivapark Porto Belo vem atraindo cada vez mais gaúchos em busca de oportunidades no Litoral Norte catarinense, a região de maior valorização imobiliária do Brasil. Eles já representam 29,41% dos clientes do bairro parque, que reúne compradores de 17 estados brasileiros e 14 países. Os primeiros edifícios residenciais já ultrapassaram a marca de 90% das unidades vendidas. Os índices de valorização chegam a 119,74%, reforçando o potencial do bairro como investimento. O empreendimento é inspirado em tendências mundiais de planejamento urbano que privilegiam as relações humanas, une espaços de moradia, trabalho, educação, lazer e cultura, apoiados por uma infraestrutura de alta tecnologia e segurança. O Vivapark Porto Belo foi idealizado por Jaime Lerner e conta com uma área verde de mais de 230 mil m². O empreendimento possui padrão internacional de sustentabilidade e foi o primeiro do mundo a atingir o nível platinum na categoria Plan& Design da certificação LEED for Communities, principal sistema global de avaliação de qualidade de vida e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O projeto para ocupação total é dividido em cinco fases, das quais a primeira está concluída e duas em andamento. Atualmente, o empreendimento conta com quatro edifícios com obras avançadas, incluindo o Vértice, ícone do bairro por ter formato piramidal, e mais de 80 casas em construção. O primeiro prédio deve ser entregue ao longo deste ano. A empresa é responsável pela implantação de toda a infraestrutura do empreendimento. Na primeira fase do Vivapark, o valor aplicado é estimado R$ 130 milhões, incluindo a construção de Unidade Básica de Saúde. Rafael Kirchner, um dos sócios e diretor de negócios, destaca que a parceria com as incorporadoras ocorre por meio do modelo de permuta, com desenvolvimento do

projeto de forma conjunta a partir de um conceito previamente definido, que busca oferecer uma variada gama de serviços para a população residente e visitante. “Ter diversidade de pessoas, arquitetônica e de produto, além da preocupação com a preservação do meio ambiente, é o objetivo deste projeto”, afirma. Também cabe à Vokkan a gestão comercial dos empreendimentos, área que reúne em torno de 100 pessoas.



O Vivapark Porto Belo foi inaugurado há pouco mais de um ano e já é um importante destino de lazer da região, recebendo mais de 60 mil visitantes por mês. Além do parque com dois lagos, muita área verde e praças, os visitantes encontram espaço gastronômico com seis restaurantes, quadras de tênis, padel, beach tênis e vôlei, lojas para locação de patinetes, moto elétricas e bicicletas e um dos colégios mais renomados do País, que iniciou atividades neste ano. Com um landbank (banco de terrenos) superior a 7 milhões de m², a empresa prepara o lançamento do segundo bairro parque, este em Navegantes, também em Santa Catarina.

