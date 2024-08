Feira Nós evidencia produtos artesanais e autorais com tema "A Retomada"

Realizada em parceria com o Sebrae RS, a Feira Nós reunirá 20 produtores e 14 segmentos de produtos artesanais e autorais como queijos, destilados, cervejas, vinhos, azeites, geleias, pães e mel, entre outros. Os objetivos são reunir pequenos produtores de alimentos, fomentar a cadeia produtiva local, estreitar laços entre quem produz e consome e encurtar a distância entre o campo e cidade. Com entrada franca, a Feira Nós acontece no domingo (18) na Pâtissier - Chef Marcelo Gonçalves (Rua Marquês do Pombal, nº 128, em Porto Alegre), das 11h às 19h.

"Além da comercialização dos feirantes, a Feira Nós, que tem o Sebrae RS como parceiro estratégico, visa estimular o convívio entre produtores e consumidores. Mas o mais importante é que valoriza produtos artesanais e autorais que, principalmente pelo momento que estamos passando, faz todo o sentido consumir e apreciar", destaca o coordenador estadual de Projetos de Alimentos e Bebidas do Sebrae RS, Roger Klafke.



A primeira edição da Feira Nós em novembro de 2023. Neste ano, o mote é "A Retomada", tendo em vista o momento de recuperação por que passa o Rio Grande do Sul após a enchente histórica de maio de 2024. Nesta edição terá menu de almoço do chef Marcelo Gonçalves com ingredientes dos produtores da feira.