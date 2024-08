Feira Produtores Gaúchos Unidos ocorre neste fim de semana em Porto Alegre

Combinando conteúdo, degustação e venda de alimentos e bebidas que primam por ressaltar os sabores do terroir gaúcho ocorre neste sábado (17) a Feira Produtores Gaúchos Unidos, no Espaço Unisinos (Avenida Doutor Nilo Peçanha, 1.600), das 10h às 17h, em Porto Alegre. O evento celebra os 20 anos do curso de gastronomia da Unisinos, que é parceira da iniciativa junto com o Sebrae RS.

A programação, com entrada gratuita, contará com degustação de produtos artesanais e autorais gaúchos, workshops com chefs, palestras sobre gastronomia, terroirs e turismo de experiência, além de feira de produtos para compra. Segundo o coordenador estadual de Projetos de Alimentos e Bebidas (A&B) do Sebrae RS, Roger Klafke, o objetivo é evidenciar as últimas novidades artesanais de pequenos produtores gaúchos, oferecendo a experiência com queijos especiais, embutidos e carnes defumadas, bem como apresentar ao consumidor o cuidado e a tradição que envolvem a produção desses produtos.



"É mais um evento da iniciativa Produtores Gaúchos Unidos com o Sebrae RS. Os próprios produtores farão os workshops, o que pode ser interessante até para micro e pequenos varejistas e proprietários de restaurantes que queiram conhecer e oferecer produtos diferenciados em seus negócios. A ideia é, acima de tudo, valorizar esses produtos que nem sempre encontramos em grandes supermercados e no varejo em geral", salienta



O Produtores Gaúchos Unidos nasceu de um coletivo de pequenos produtores e chefs de cozinha que se uniu para criar uma plataforma que busca conectar produtos gaúchos com restaurantes, hotéis, pousadas, lojas, empórios e pequenos varejos de fora do Rio Grande do Sul. O objetivo é impulsionar a venda de itens produzidos por esses empreendedores.



Lançado em meio aos alagamentos de maio de 2024, o movimento já possui centenas de produtores cadastrados ofertando seus produtos a diversos restaurantes, bares, empórios e varejos que já estão com os acessos a esses produtores para efetuarem suas compras.



PROGRAMAÇÃO DA FEIRA PRODUTORES GAÚCHOS UNIDOS