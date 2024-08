Empreendimento em Joinville marca expansão da Melnick Arcádia para fora do RS

Duas grandes empresas, a Melnick Urbanizadora e a Arcádia Urbanismo, há cerca de uma década parceiras em projetos em todo o Rio Grande do Sul, se preparam para romper fronteiras do Estado. Enquanto finalizam condomínios na Região Metropolitana, em Gravataí e Canoas, Joinville deve ser a cidade de estreia em território catarinense.

Com 22 anos de existência, a Arcádia é pioneira em condomínios fechados no Litoral gaúcho. Em Xangri-lá, o primeiro deles, o condomínio fechado Porto Coronado, foi lançado em 2002, em uma área de mais de 18 hectares, com 198 terrenos. Além dele, Las Dunas, Ventura, Blue, Sunset, Zen e, o mais recente, Raro, se sucederam nos lançamentos, com infraestruturas que chamam atenção de investidores de várias localidades no país. “Xangri-lá se tornou uma referência imobiliária para o Brasil inteiro. Constantemente somos contatados por construtoras que querem conhecer os empreendimentos”, conta a sócia-diretora da Arcádia Melnick, Alessandra Sehn.

Em visita ao Jornal do Comércio, a empresária detalhou os três empreendimentos localizados na cidade de Santa Maria, dois ainda em obras, o bairro aberto em Passo Fundo e o condomínio Península, em Eldorado do Sul, na região da Estada do Conde. Em Santa Catarina, a empresa prospecta regiões do interior do Estado, enquanto constrói um condomínio fechado (ainda sem nome) na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina. A previsão é de lançamento dentro de três anos. “Nossos ciclos de negócios são longos porque dependem de muita análise, enquanto que as vendas são muito rápidas”, conta Alessandra, ao citar que alguns lançamentos costumam levar alguns minutos, assim que disponibilizados nas plataformas da empresa. Há alguns anos a Arcádia digitalizou os processos de vendas de lotes através de assinatura eletrônica, o que agiliza o fechamento de negócios e apresentação de documentação pelos clientes.

A diretora também comentou sobre a importância dos empreendimentos para cada região onde são instalados, trazendo desenvolvimento e geração de emprego e renda. No Litoral Norte, por exemplo, com o aumento da procura por condomínios durante e depois da pandemia, uma rede de serviços passou a se instalar próximo aos condomínios. “As praias próximas passaram a receber muitos prestadores de serviço. O mesmo acontece na Região Metropolitana de Porto Alegre”, observa ela, ao lembrar que cabe às prefeituras a disponibilização de infraestrutura e transporte. Apenas um dos condomínios no Litoral gerou 500 empregos diretos.