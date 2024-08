Projetos da CMPC e Grupo Lebes geram a expectativa da criação de milhares de empregos

nova fábrica de celulose da CMPC complexo logístico capitaneado pelo Grupo Lebes , em Barra do Ribeiro, e o, em Guaíba, previstos para entrarem completamente em operação em 2029, irão proporcionar um grande volume de novos postos de trabalho no Rio Grande do Sul. O chamado projeto Natureza da CMPC deve acarretar 12 mil empregos em sua construção e mais 1,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos após a conclusão da obra. Já o ecossistema logístico Ellosul, situado na beira da rodovia BR-116, deve significar cerca de 3 mil empregos diretos na operação do complexo totalmente finalizado e, pelo menos, mais o dobro em funções indiretas.

O presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes, e o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda, falaram sobre as ações de suas empresas na reunião-almoço Tá na Mesa promovida nesta quarta-feira (7), na Federasul. Drebes recorda que o primeiro pavilhão do complexo logístico guaibense foi inaugurado em julho. Ele ressalta que a área não foi afetada pelas enchentes que impactaram boa parte do Rio Grande do Sul. “Mostrou-se mais uma vez bem acertada a decisão de investir ali”, avalia o executivo.

Drebes salienta que o centro logístico, quando totalmente finalizado, será composto por sete pavilhões. O espaço já inaugurado, de 38 mil metros quadrados, será utilizado pela própria Lebes e os outros por empresas terceiras. Cada novo pavilhão deve levar de nove a doze meses para ser implementado e a ideia é arrendá-los. O dirigente acrescenta que as estruturas poderão ser aproveitadas de forma modulada, por mais de uma companhia.

Tanto o Grupo Lebes como a CMPC darão preferência pelo aproveitamento de mão-de-obra local. O diretor-geral da empresa de celulose adianta que a iniciativa da companhia prevê também a capacitação dessa mão-de-obra. “A gente já tem uma fábrica em Guaíba, então essas pessoas serão treinadas em uma unidade em operação”, frisa o dirigente. Essa capacitação, assinala Lacerda, começará um ou dois anos antes da operação da nova planta ou até mais cedo em alguns casos.

O projeto Natureza vai representar uma capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano e deve absorver um investimento de aproximadamente R$ 24 bilhões. O empreendimento também significará um aumento de arrecadação para o Estado. Lacerda informa que atualmente a CMPC paga, entre ISS e ICMS, cerca de R$ 100 milhões por ano. Com a fábrica de Guaíba, essa contribuição praticamente dobrará.