Obras de nova planta de celulose da CMPC podem começar em 2026

nova fábrica de celulose no Rio Grande do Sul cerca de R$ 24 bilhões. Se tudo transcorrer dentro do previsto, serão necessários dois anos de estudos ambientais para que o projeto de umaseja apresentado ao conselho da CMPC e, com a liberação das obras, mais três anos serão demandados para a unidade iniciar sua a operação. O investimento no complexo, que será construído no município de Barra do Ribeiro e terá a capacidade para produzir até 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano, é estimado em

“É o maior investimento feito por uma empresa, individualmente, na história do Rio Grande do Sul”, celebra o governador Eduardo Leite. Na tarde desta segunda-feira (29) o governo estadual e a CMPC assinaram um protocolo de intenções para tirar do papel o chamado Projeto Natureza. O presidente do Conselho das Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, detalha que a companhia já conta com em torno de 60% da base florestal necessária para realizar o empreendimento. Os 40% restantes devem ser alcançados nos próximos três anos, através de produtores parceiros.

De acordo com o executivo, ainda faltam em torno de 80 mil hectares para atender à necessidade da nova fábrica. “São 180 mil hectares para todo o projeto e já temos 100 mil hectares”, frisa o dirigente. Esses produtores florestais, vinculados principalmente à cultura de eucaliptos, estarão distribuídos por cerca de 80 municípios gaúchos localizados no entorno de Barra do Ribeiro.

Leite acrescenta que, a respeito das obras de infraestrutura que serão feitas para viabilizar o empreendimento, serão realizados ajustes no acesso pela BR-116 a Barra do Ribeiro e a pavimentação da estrada que faz conexão direta ao empreendimento. Já em Pelotas, nas proximidades da ponte do Canal São Gonçalo, a ideia é fazer uma estrada que permitirá acessar diretamente os terminais do porto pelotense. “Porque hoje os caminhões têm que trafegar por dentro da cidade para chegar ao complexo”, comenta o governador. A estrutura logística é utilizada pela CMPC para movimentação de matéria-prima (toras) pela hidrovia.

Os aportes nessas obras de infraestrutura poderão ser adiantados pela própria CMPC e depois abatidos em impostos. Além dessas melhorias, será aberta uma licitação para a construção de um terminal para escoar celulose a partir de Rio Grande. Nessa iniciativa, o CEO da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, assinala que a expectativa é que sejam investidos em torno de US$ 150 milhões. Qualquer companhia poderá disputar essa concorrência, inclusive a própria CMPC.

12 mil empregos durante as obras. A CMPC, que atua com a produção de celulose no Rio Grande do Sul desde 2009, quando adquiriu a planta de Guaíba da empresa Fibria, já havia implementado recentemente nessa unidade uma expansão da capacidade produtiva. O projeto BioCMPC Pelo protocolo firmado nesta segunda-feira, a empresa também assume o compromisso de promover um programa de qualificação de mão de obra e priorizar a contratação de fornecedores gaúchos. A perspectiva é que sejam gerados em torno de. A CMPC, que atua com a produção de celulose no Rio Grande do Sul desde 2009, quando adquiriu a planta de Guaíba da empresa Fibria, já havia implementado recentemente nessa unidade uma expansão da capacidade produtiva. Osignificou um aporte de R$ 2,75 bilhões e permitiu à empresa incrementar a sua capacidade de produção de celulose chegando a um total superior a 2 milhões de toneladas anuais.

História da celulose no Rio Grande do Sul:

1969 - Anunciada a construção da Borregaard, terceira maior indústria de celulose do mundo em Guaíba



1972 - Inauguração da primeira unidade de produção na cidade de Guaíba



1974 - Instalação de equipamentos tecnológicos que reduzissem a emissão de gases durante o processo de fabricação da celulose



1975 - Mudança do nome da empresa, que passou a se chamar Riocell



1982 - Introdução de um novo sistema de fabricação da celulose, utilizando caldeiras de carvão e unidades de branqueamento



1993 - Conquista do certificado ISO 9002, relativo à qualidade dos produtos



1996 - Recebimento da certificação ISO 14.001



2001 - Riocell recebe a certificação FSC, que atestava o bom manejo florestal feito pela empresa



2002 - Ampliação da capacidade de produção da unidade de Guaíba, de 300 mil toneladas por ano para 400 mil, já sob controle da Klabin



2003 - Venda da Klabin Riocell para a empresa Aracruz Celulose



2006 - Expansão da produção de celulose branqueada para 430 mil toneladas por ano



2008 - Fusão das empresas Aracruz e Votorantim, que resultou na criação da Fibria



2009 - Grupo chileno CMPC negocia com a Fibria a compra da unidade de Guaíba e a renomeia Celulose Riograndense



2013 - Anunciada a expansão da Celulose Riograndense em Guaíba, que marcou a implantação do maior investimento privado na história do Estado, de R$ 5 bilhões

2021 – Já se denominando como CMPC, e não Celulose Riograndense, a empresa anuncia o projeto BioCMPC, que prevê aporte de R$ 2,75 bilhões para aumentar a sua capacidade de produção de celulose em Guaíba em mais 350 mil toneladas anuais



2024 - CMPC assina acordo de R$ 24 bilhões para implantação de uma nova unidade de produção de celulose no RS, desta vez na Barra do Ribeiro