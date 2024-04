CMPC deve confirmar investimento de cerca de US$ 5 bilhões em Barra do Ribeiro

Apesar de ainda não ter sido divulgado oficialmente pela empresa e pelo governo do Estado, a chilena CMPC deve anunciar muito em breve a implantação de uma nova unidade de produção de celulose em solo gaúcho, dessa vez no município de Barra do Ribeiro. Fontes que acompanham o projeto informam que o investimento no empreendimento deve ser na ordem de US$ 5 bilhões (um dos maiores já feitos na história do Rio Grande do Sul).

Há a expectativa que o anúncio do projeto possa ser feito ainda nesta segunda-feira (29), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado, disse que só poderia falar algo sobre o assunto “a partir da segunda-feira, às 15h da tarde, no Palácio Piratini”.

Até o fechamento dessa matéria, o governo estadual não tinha confirmado a agenda de Leite para o começo da semana. A assessoria de imprensa da CMPC também não repassou mais informações. De acordo com fontes que preferem permanecer anônimas, a perspectiva é que a nova unidade tenha um potencial para fabricar até cerca de 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano.

A CMPC vem constantemente aumentando sua capacidade de produção no Rio Grande do Sul. Em 2015, a empresa expandiu suas operações com uma segunda linha de produção de celulose no complexo que possui em Guaíba. O investimento, na ocasião, foi de aproximadamente R$ 5 bilhões e elevou em quase quatro vezes a capacidade produtiva da planta, que passou de 450 mil toneladas de celulose ao ano para 1,75 milhão de toneladas anuais.