Sicredi libera quase R$ 1,5 bilhões em crédito para empresas atingidas pelas cheias

A cooperativa de crédito Sicredi liberou quase R$ 1,5 bilhão em crédito para empresas que foram afetadas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Por meio da linha BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Emergencial foram liberados cerca de R$ 1 bilhão em aproximadamente 760 operações. Já pelo Pronampe Solidário com subvenção do governo federal foram liberados R$ 500 milhões em crédito em 6 mil operações. As informações são do Sicredi.

R$ 6 bilhões repassados pelo BNDES ao Sicredi e outras instituições financeiras conveniadas. No Pronampe Solidário, os R$ 500 milhões em crédito foram viabilizados pela subvenção de R$ 200 milhões liberados pelo governo federal em junho, quando Sicredi, Sicoob e Banrisul, além do Banco do Brasil e da Caixa, tiveram autorização para a operação. O total do programa no Rio Grande do Sul chega a R$ 5 bilhões. Na Linha Emergencial do BNDES, foram cerca de R$ 140 milhões na categoria Finame (financiamento de máquinas e equipamentos), R$ 750 milhões em Capital de Giro e R$ 25 milhões na categoria Projetos. Estes valores foram viabilizados a partir do recurso deao Sicredi e outras instituições financeiras conveniadas. No Pronampe Solidário, os R$ 500 milhões em crédito foram viabilizadosem junho, quando Sicredi, Sicoob e Banrisul, além do Banco do Brasil e da Caixa,

Os contratos do Pronampe Solidário possuem prazo de carência de até 24 meses para início do pagamento das parcelas do financiamento e limite de contratação para as empresas de até 60% da receita bruta anual calculada com base no exercício do ano anterior. No caso das empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo foi de até 50% do seu capital social ou até 60% de 12 vezes a média da sua receita bruta mensal apurada no período desde o início de suas atividades. Há ainda a possibilidade das empresas usarem o crédito para liquidar outras operações vigentes do Pronampe.

Além do Pronampe Solidário RS, no fim de maio, o governo federal publicou a Medida Provisória nº 1.226/2024 com diversas linhas de financiamento, via Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), para empresas de todos os portes e produtores rurais do estado, no valor de R$ 15 bilhões.

Pronampe Solidário

O QUE É : Programa destinado a microempresas e empresas de pequeno porte para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento.



TIPOS DE LINHAS DE CRÉDITO: As empresas podem pedir empréstimos de até 60% da receita bruta do ano anterior em linhas com subvenção (taxa anual de 4%) ou sem subvenção (taxa máxima de 6% ao ano mais Selic), com prazos de até 72 meses.

VALOR DESTINADO PELO GOVERNO FEDERAL: R$ 5 bilhões

BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul



O QUE É: O BNDES disponibilizou R$ 15 bilhões do Fundo Social, conforme a Medida Provisória nº 1.226, publicada em 29 de maio de 2024, por meio do Programa Emergencial para o Rio Grande do Sul.



PÚBLICO: Pessoas jurídicas de direito privado; produtores rurais; cooperativas; transportadores autônomos de carga; e empresários individuais.

EM QUE SITUAÇÃO: Negócios em áreas efetivamente atingidas pelos eventos climáticos extremos e que tenham sofrido perdas materiais, conforme delimitação georreferenciada



MODALIDADES: Máquinas e equipamentos, Investimento e reconstrução, Crédito Emergencial (Capital de giro).

VALOR TOTAL: R$ 15 bilhões