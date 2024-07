Viaduto da Scharlau em São Leopoldo será liberado na próxima semana

As obras do viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estarão concluídas na próxima semana para a liberação da circulação de veículos, segundo informações do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS), Hiratan Pinheiro, que nesta quarta-feira (1º) participou do Tá na Mesa da Federasul.

Segundo ele, estão sendo feitas pela empresa responsável a colocação da sinalização com placas indicativas na rodovia. "Já liberamos a alça principal no sentido para Novo Hamburgo. A programação do Dnit atrasou um pouco as instalações de placa em razão das chuvas", comenta. Pinheiro disse que os motoristas se perderam um pouco e foi necessário realizar alguns ajustes na sinalização.

Sobre a ponte do Rio dos Sinos, o superintendente do Dnit/RS disse que a estrutura estará liberada a partir do mês de setembro. "A parte estrutural da ponte já está pronta. Falta concluir o encaixe na passagem inferior que ficou embaixo d'água por mais de 30 dias. Voltamos a trabalhar na estrutura no mês de junho", comenta. Pinheiro disse que o Dnit voltou a trabalhar na estrutura no final de junho. "Os trabalhos atrasaram nos encaixes da pista no trecho entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, nas proximidades da ponte da Várzea. Segundo Pinheiro, em razão das enchentes de maio mais de 20 obras estão em andamento sendo feitas em rodovias federais - as estruturas foram atingidas pelas enchentes de maio.

As obras no viaduto da Scharlau e na ponte sobre o Rio dos Sinos são uma demanda antiga, de mais de uma década, da população do Vale dos Sinos e de empresas que utilizam o trecho para operações de logística. Na BR-116, circulam cerca de 140 mil veículos por dia, de acordo com o Dnit. De acordo com Pinheiro, o viaduto tem o objetivo de acabar com a tranqueira na BR-116 e os problemas de tráfego de carros na RS-240, em São Leopoldo. O investimento do governo federal na construção do viaduto da Scharlau é de R$ 60 milhões.

Na última previsão informada pelo departamento, no mês de março, a ideia era de entregar a obra em junho. Porém, a tragédia climática de maio que afetou o Rio Grande do Sul, inclusive os municípios do Vale do Sinos, atrasou os planos da autarquia. Com relação à liberação ao tráfego de veículos nas pontes sobre o Rio dos Sinos, bem com das ruas laterais. O custo dos trabalhos é de R$ 42 milhões - recursos provenientes do governo federal.