Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com cautela antes de BoJ e Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com investidores demonstrando cautela antes de reuniões dos bancos centrais do Japão, dos EUA e do Reino Unido.Liderando perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,37% em Hong Kong, a 17.002,91 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,99% em Seul, a 2.738,19 pontos.Na China continental, o dia também foi de perdas, após o Politburo - órgão formado pelos principais líderes do Partido Comunista chinês - prometer mais incentivos econômicos em reunião hoje sem, no entanto, fornecer detalhes de seus planos. O Xangai cedeu 0,43%, a 2.879,30 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite teve baixa de 0,17%, a 1.559,51 pontos.Os BCs do Japão (BoJ) e dos EUA (Federal Reserve, o Fed) iniciam nesta terça reuniões de política monetária que serão concluídas amanhã (31). Há expectativa de que o BC japonês volte a elevar juros e reduza compras de títulos federais, conhecidos como JGBs. No caso do Fed, espera-se que o BC americano deixe seus juros básicos inalterados, mas prepare o terreno para um corte inicial das taxas no encontro seguinte, em setembro.Mais adiante, na quinta-feira (01), será a vez de o Banco da Inglaterra (BoE) revisar sua política monetária.Contrariando o viés negativo na região asiática, o índice japonês Nikkei registrou modesto ganho de 0,15% em Tóquio, a 38.525,95 pontos, apagando perdas de mais cedo no pregão em um possível ajuste antes do anúncio do BoJ, enquanto o Taiex avançou 0,27% em Taiwan, a 22.223,57 pontos.Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após duas sessões consecutivas de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 7.953,20 pontos.