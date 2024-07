Vila da Mônica Gramado tem novidades para a estação mais fria do ano

A Vila da Mônica Gramado apresenta novidades para a estação mais fria do ano. Até o final de agosto, os visitantes poderão assistir a uma nova apresentação com dois shows diários na Praça Sansão.

O novo show reúne a Turminha para montar um boneco de neve que promete ser mágico e fazer nevar no bairro do Limoeiro. “Os shows da Praça Sansão são muito especiais para quem visita o parque. São momentos em que as crianças, os pais e até os avós interagem com os personagens da Turminha e vivem a mágica dos gibis do Mauricio de Sousa. Por isso, estamos sempre atualizando as apresentações artísticas para encantar nossos visitantes”, afirma a CEO da Vila da Mônica, Manoela da Costa Moschem.

• LEIA TAMBÉM: Vila da Mônica Gramado ganha certificação internacional de sustentabilidade

Outra novidade do parque é o passaporte anual, uma modalidade de ingresso que garante que as famílias visitem a Vila da Mônica quantas vezes quiserem em um ano, contando a partir do dia de compra do produto. Os fãs da Turminha que aproveitarem a ação tornam-se Membros do Clubinho da Turma e têm direito a diversos benefícios.

Com visitas ilimitadas, o passaporte anual dá direito a dois acessos para convidados por ano, dois acessos à área VIP ao lado do palco da Praça Sansão durante os shows diários (sujeito à disponibilidade no dia da visita), 10% de desconto na Academia de Teatro e na Lojinha da Mônica, uma foto gratuita com os personagens por ano e um botton colecionável por ano.

Além disso, os membros poderão descansar e recarregar as baterias na área VIP, um espaço confortável equipado com sofá, TV e café. “Essa é mais uma forma de facilitarmos o acesso ao parque, para que as famílias possam viver experiências inesquecíveis aqui conosco”, ressalta a CEO da Vila da Mônica Gramado.