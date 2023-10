Vila da Mônica Gramado ganha certificação internacional de sustentabilidade

Com a presença do cartunista Mauricio de Sousa, a Vila da Mônica Gramado comemorou o seu primeiro aniversário na última sexta-feira (13) com um evento mais do que especial. Além de bolo de aniversário, a festa contou com o descerramento da placa alusiva à certificação LEED Platinum, concedida pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC) a edificações que alcançaram os mais altos níveis de sustentabilidade.

Na Praça Sansão, a CEO Manoela Moschem e o criador da turminha inauguraram a distinção que coloca a Vila entre as 500 edificações mais sustentáveis do mundo. “Estou muito feliz vendo que o que plantamos aqui está dando flores, está dando resultados, está dando alegria, está alegrando a criançada”, afirmou Maurício de Sousa.

No processo de reconhecimento, foram analisados oito quesitos: localização e transporte, sustentabilidade do terreno, eficiência no uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno e inovação & design. “A certificação reconhece a Vila como uma construção sustentável, ou seja, que consome menos água e energia; que fornece conforto, bem-estar e saúde aos seus visitantes; que utiliza materiais de forma inteligente, conservando recursos naturais; e que reduz o seu impacto ambiental”, explica Manoela que, em breve, espera comemorar mais uma certificação – a WELL Building Standard –, cujo processo está em andamento.

Também emitida pela USGBC, a certificação avalia como as estruturas, os sistemas e o design de um prédio impactam a qualidade de vida dos seus moradores, usuários ou, no caso da Vila da Mônica, colaboradores e visitantes. No processo de certificação, são observados dez itens: ar, água, nutrição, luz, movimento, conforto térmico, som, materiais, mente e comunidade.