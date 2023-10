Mauricio de Sousa chega a Porto Alegre a bordo do avião temático da Turma da Mônica

Para comemorar o seu primeiro aniversário, a Vila da Mônica Gramado receberá, na tarde desta sexta-feira (13), um convidado mais do que especial: Mauricio de Sousa. A chegada do cartunista e da sua família aeroporto de Porto Alegre, no Dia das Crianças, foi a bordo de avião temático da Gol que comemora os 60 anos da Turma da Mônica.

Durante a cerimônia do dia seguinte, Mauricio fará o descerramento da placa alusiva à certificação LEED Platinum, concedida pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC) e conquistada recentemente pelo parque. “Esta certificação é concedida a edificações que alcançaram os mais altos níveis de sustentabilidade. Somos o primeiro parque da América Latina a obter esta certificação e, com ela, passamos a estar entre os 500 edifícios mais sustentáveis do mundo”, comemora a CEO do parque, Manoela Moschem.

Além do criador da turma, estarão presentes o diretor de espetáculos, parques e eventos da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Mauro Sousa, inspiração para o Nimbus dos quadrinhos, e seu marido e gerente da MSP, Rafael Piccin. “Estou muito feliz em participar deste momento tão especial. O parque tem essa essência de ser um lugar em que adultos e crianças brincam e se divertem juntos, e esse é o legado que pretendemos perpetuar com todos os projetos que envolvem a Turma da Mônica”, destaca o filho do cartunita. Marina Sousa, filha que inspirou a personagem de mesmo nome nos gibis, também estará em Gramado com o filho, Martin, e o marido, Rafael Cameron.