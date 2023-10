Vila da Mônica Gramado recebeu mais de 130 mil visitantes em um ano

Vila da Mônica Gramado, mais especificamente a sexta-feira (13) vai celebrar o seu primeiro aniversário. já recebeu mais de 130 mil visitantes vindos de todos os cantos do País e do Exterior. O feriadão do Dia da Criança namais especificamente a sexta-feira (13) vai celebrar o seu primeiro aniversário. Desde que foi inaugurado, em 12 de outubro de 2022 , o parquevindos de todos os cantos do País e do Exterior.

O criador da turma, Maurício de Souza, estará presente na cerimônia para o descerramento da placa alusiva à certificação LEED Platinum, concedida pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC), que foi conquistada recentemente pelo parque. “Esta certificação é concedida a edificações que alcançaram os mais altos níveis de sustentabilidade. A Vila da Mônica Gramado é o primeiro parque da América Latina a obter esta certificação e, com ela, passa a estar entre os 500 edifícios mais sustentáveis do mundo”, comemora Manoela.

Embora o espaço seja para toda a família, os adultos formaram a maior parte do público (65%) nestes 12 meses, e as crianças representaram 35% deste total. “Estes indicadores mostram que atingimos o nosso objetivo quando trouxemos a Vila da Mônica para Gramado: construir um parque que proporcionasse às famílias tempo de qualidade e no qual os pais e filhos pudessem brincar juntos, criando memórias afetivas significativas”, diz a CEO da Vila, Manoela Moschem.