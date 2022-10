Vila da Mônica em Gramado deve faturar R$ 60 milhões em 2023

Aberta à imprensa nesta terça-feira (11), a Vila da Mônica é o novo parque de Gramado. Com investimento de R$ 75 milhões diluídos nos últimos três anos, a atração deve faturar R$ 60 milhões já em 2023. Para o público, a inauguração será no Dia das Crianças. Os ingressos custam, em média, R$ 179,00.

"Temos capacidade para receber 2 mil pessoas por dia", detalha a empreendedora Manoela da Costa Moschem, natural de Porto Alegre, sócia-fundadora do Snowland e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG).

Só em arrecadação de impostos, a previsão é que a Vila da Mônica gere em torno de R$ 2,5 milhões ao ano. Serão criados, ainda, 250 empregos diretos e 300 indiretos.

A aproximação entre ela e a família Mônica surgiu durante um evento em Orlando, quando Manoela conheceu o filho de Maurício de Sousa, Mauro Sousa, diretor da Maurício de Sousa Produções. Como ela era fã dos personagens, a ideia bateu nos dois. Agora, a empresária gaúcha atua como licenciada da operação no Rio Grande do Sul.

O primeiro Parque da Mônica foi aberto em 1993 em São Paulo. A esposa de Mauricio, Alice Takeda, que é diretora do estúdio, compara o projeto paulista com o novo. "Este foi feito para as crianças suarem, mas com tecnologia", definiu.

A Vila da Mônica Gramado oferece mais de 30 atrações para crianças de todas as idades (Luiza Prado/JC)

Há outro modelo de parque mais enxuto que também funciona em shoppings de cinco cidades brasileiras, são as chamadas estações: Rio de Janeiro, Olinda, Goiânia, Salvador e João Pessoa. Essas, conforme Alice, têm em média 2 mil metros quadrados. Como Mauricio de Sousa dizia às crianças que pediam seu autógrafo antes de se dirigir à Vila, às margens da ERS-235, na rua Germano Boff, 611, junto ao bairro Carazal, "desenho dá dinheiro".

Prova disso é que até o estúdio da família, na Lapa, zona oeste de São Paulo, virou atração turística. Famílias e escolas podem comprar ingressos e acompanhar o processo de produção durante uma visita guiada por Alice e Mauricio.

Mauro revela, ainda, que há planos de expandir o braço de parques pelo Brasil e até pelo exterior. "A Vila da Mônica Gramado é mais um resultado dessa estratégia", afirmou.

Mauricio contou que o sonho da concretização de um parque surgiu no início de tudo, há 50 anos. A cidade serrana, para ele, traz boas lembranças, como os períodos de férias em família e os kikitos que recebeu no Festival de Cinema. "Sempre adoramos o chocolate", fez questão de ressaltar o cartunista de 86 anos.

A Vila da Mônica Gramado oferece mais de 30 atrações para crianças de todas as idades e traz como diferencial uma imersão no bairro do Limoeiro, cenário das histórias da Turma da Mônica. Entre elas, estão a Casa da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, a Roda Gigante, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, a Praça Sansão, entre outras.

Imersão no bairro do Limoeiro, cenário das histórias da Turma da Mônica, é um diferencial (Luiza Prado/JC)

Ainda há uma praça de alimentação e o Restaurante da Vila que oferecerá comida no estilo “sabor da vovó”, pratos vegetarianos e veganos, além de lanches fast food.

A linguagem visual da atração faz homenagens a Gramado. "O bairro do Limoeiro é onde nos sentimos em casa, e Gramado tem uma arquitetura que acolhe todo mundo", lembrou Manoela.

Mauricio se emocionou na coletiva de imprensa, na casa Nuvole, ao comentar que seu trabalho se preocupa com a inclusão. "Com o humano", falou, emocionado. Esse conceito, aliás, estará presente na Vila, que tem acessibilidade. Isso poderá ser visto no acesso a cadeirantes no carrossel e na roda gigante, por exemplo. A equipe também foi treinada para receber crianças do espectro autista.