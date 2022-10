Novo parque da Mônica de Gramado vende 1 mil ingressos no primeiro dia

a Vila da Mônica, novo parque de Gramado Com valores a partir de R$ 179,00,, vendeu cerca de 1 mil ingressos em sua estreia ao público, na quarta-feira (12), Dia das Crianças. Do total, 800 foram comprados pela internet e 200 na bilheteria, conforme a assessoria de imprensa do empreendimento. O cartunista Mauricio de Sousa, que concedeu entrevistas na terça, voltou ao parque na abertura oficial e fez fotos com fãs e concedeu autógrafos. Foi ele, inclusive, que recepcionou a primeira família que entrou na Vila.

Com investimento de R$ 75 milhões diluídos nos últimos três anos, a atração deve faturar R$ 60 milhões já em 2023. Entre os apoiadores financeiros do projeto, estão o ex-jogador Tinga, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Sicredi e outros.

"Temos capacidade para receber 2 mil pessoas por dia", detalha a empreendedora Manoela da Costa Moschem, natural de Porto Alegre, CEO da Holy, empresa que detém o Snowland, e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg).

Só em arrecadação de impostos, a previsão é que a Vila da Mônica gere em torno de R$ 2,5 milhões ao ano. Serão criados, ainda, 250 empregos diretos e 300 indiretos.

A aproximação entre a empresária e a família Mônica surgiu durante um evento em Orlando, quando Manoela conheceu o filho de Maurício de Sousa, Mauro Sousa, diretor da Maurício de Sousa Produções. Como ela era fã dos personagens, a ideia bateu nos dois. Agora, ela atua como licenciada da operação no Rio Grande do Sul.

O primeiro Parque da Mônica foi aberto em 1993 em São Paulo. A esposa de Mauricio, Alice Takeda, que é diretora do estúdio, compara o projeto paulista com o novo. "Este foi feito para as crianças suarem, mas com tecnologia", definiu.

Ao todo, a Vila da Mônica na Serra gaúcha conta com 11 mil metros quadrados de área total. Há outro modelo de parque mais enxuto que também funciona em shoppings de cinco cidades brasileiras, são as chamadas estações: Rio de Janeiro, Olinda, Goiânia, Salvador e João Pessoa. Essas, conforme Alice, têm em média 2 mil metros quadrados. Como Mauricio de Sousa dizia às crianças que pediam seu autógrafo antes de se dirigir à Vila, às margens da ERS-235, na rua Germano Boff, 611, junto ao bairro Carazal, "desenho dá dinheiro".

Mauro revela que há planos de expandir o braço de parques pelo Brasil e até pelo exterior. "A Vila da Mônica Gramado é mais um resultado dessa estratégia", afirmou.

A Vila da Mônica Gramado oferece mais de 30 atrações para crianças de todas as idades e traz como diferencial uma imersão no bairro do Limoeiro, cenário das histórias da Turma da Mônica. Entre elas, estão a Casa da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, a Roda Gigante, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, a Praça Sansão, entre outras.