Eletrolar Show reúne marcas e empresários gaúchos em busca de novidades

De São Paulo

A 17ª Eletrolar Show, feira de negócios da indústria de eletroeletrônicos, tecnologia e utilidades para o lar que ocorreu entre a segunda-feira (15) e quinta-feira (18) recebeu nesta edição mais de 1,5 mil marcas, entre fabricantes nacionais, internacionais, redes varejistas, exportadores e outros players. Os visitantes puderam conferir os lançamentos que chegarão ao mercado nos próximos meses de eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares, computadores, em um universo de 12 mil produtos.

Diversas empresas do Rio Grande do Sul participaram da Eletrolar Show para apresentar seus portfólios a potenciais compradores brasileiros e de outros países da América Latina. Uma delas foi a Tramontina, que participou pela primeira vez.

“Foi a estreia da Tramontina no evento e estamos muito felizes, pois vemos na feira uma oportunidade de ampliar o reconhecimento da marca como uma opção completa de soluções para a casa, levando os consumidores a procurar nossos produtos nos pontos de vendas. Sem dúvidas, é também uma grande oportunidade para acompanhar as novidades do mercado e fortalecer conexões. Nosso objetivo principal é estreitar o relacionamento com consumidores e com representantes de diversos segmentos, prospectar novos clientes e fornecedores e firmar parcerias”, afirma Jones Zianni, Gerente de Vendas.

Com mais de 22 mil itens fabricados em segmentos diversos, como utilidades domésticas, lar e ferramentas, a Tramontina apresentou na Eletrolar Show itens para cozinha, como a panela de pressão Brava, que possui fundo triplo e pode ser utilizada em qualquer tipo de fogão; o conjunto de frigideiras, caçarola e panelas antiaderentes Ravena, com revestimento Starflon Tramontina e os clássicos e coloridos talheres Ipanema e dos novos estilos de porcelanas da marca.

Já para mobiliar a casa, os destaques ficaram por conta das cadeiras Vanda, de design clean e suave e os modelos dobráveis em madeira tauari da linha Potenza, além de itens para diversos tipos de ambiente, como lixeiras em aço inox. A empresa também levou itens para o cuidado do jardim, como cortadores de grama elétricos e lavadoras de alta pressão, e artigos de manutenção e reparos ferramentas elétricas.

A Bomber Speakers, de Cachoeirinha, levou à feira sua linha de caixas de som Bluetooth, entre outros itens. A indústria de alto-falantes tem 30 anos e fornece para o mercado automobilístico, outras empresas e possui também marca própria. “São mais de dez produtos agora em 2024”, conta Manfred Lermen, gerente comercial da Bomber.

A Bomber, empresa de Cachoeirinha, fabrica produtos da linha de áudio Luciane Medeiros/Especial/JC

Entre os lançamentos apresentados na Eletrolar estão a Bomber Party 1360, que traz um som 360°. “São produtos diferenciados no mercado, trazendo a ideia diferente de experimentar o áudio, sempre com produtos de qualidade como a Bomber faz desde 1993”, ressalta Lermen.

A feira atraiu varejistas gaúchos em busca das novidades. Lorival Rosa, proprietário das lojas iMegacell, visitou a Eletrolar Show pela primeira vez. A rede tem uma unidade em Taquara e duas em Parobé e comercializa celulares novos e seminovos (principalmente iPhone), acessórios e fornece assistência técnica.

“A feira veio a calhar para nós. Estamos buscando novas parcerias com novas tecnologias”, conta Rosa. O empresário administra as lojas juntamente com os filhos Leandro e Rafael, que acompanham mais de perto as inovações do setor.

Rosa (e) viajou para São Paulo em busca de produtos diferenciados para abastecer suas lojas Luciane Medeiros/Especial/JC

Rosa e Rafael visitaram diversos estandes, incluindo os da área destinada aos expositores de marcas e produtos chineses. “Vimos uma máquina fantástica que imprime a foto na capinha, já vamos para a lista de espera. Assim que chegar queremos ter na região. O foco tem que ser: tem novidade, a gente vai trazer. Sempre inovando”, afirma.

Rosa avalia a experiência de visitar a Eletrolar Show como fantástica e pretende retornar na edição de 2025. Além da compra de produtos, ele diz que é importante manter os contatos com outras empresas, o chamado networking.