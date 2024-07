Fabricantes de eletrodomésticos apostam em produtos de consumo eficiente

De São Paulo

A indústria de eletroeletrônicos brasileira comemora a alta de 34% nas vendas gerais do setor de janeiro a junho deste ano, mas ainda há espaço para crescer. Um dos nichos com potencial para atrair cada vez mais brasileiros é o de produtos de consumo eficiente, que trazem benefícios ao meio ambiente e economia de gastos na conta de água e luz. Atentos a esse mercado, os fabricantes nacionais vêm investindo em itens que tenham preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, principalmente no segmento de linha branca.

“Se o Brasil, que tem dito ao mundo ter geração de energia limpa e distribuição de energia Verde, falta agora fechar esse ciclo na casa do consumidor com produtos verdes e mais eficientes no consumo de água e de energia”, destacou Jorge Nascimento, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). A avaliação foi feita durante a 17ª Eletrolar Show, feira do setor realizada até esta quinta-feira (18) em São Paulo.

Vários eletrônicos já saem da fábrica com um consumo energético menor, o que garante o Selo Procel de Eficiência Energética. Nascimento cita como exemplos os aparelhos de ar condicionado produzidos no País que atualmente têm um consumo de energia em torno de 40% menor em relação há alguns anos, e a lavadora de roupas, que gasta em torno de 20% a 25% menos energia, entre outros equipamentos.

Os varejistas que visitaram a Eletrolar Show em busca de novidades puderam conferir lançamentos que cumprem com esses requisitos. Um deles é a máquina semiautomática para lavar louças da Praxis Eletrodomésticos, empresa com sede em Minas Gerais. O produto consome apenas 2,5 l de água para reciclar o ciclo de lavagem, que pode ser quente ou frio. “O consumidor responsável que fecha a torneira na hora de lavar a louça gasta cerca de 60 litros de água”, compara Denis Fornari, gerente comercial e de marketing da Praxis.

A capacidade é de 4 serviços e pode ser usada também para higienizar frutas, legumes e compras. Não é necessário fazer a instalação na rede hidráulica. A água é colocada no compartimento pelo usuário e deve ser retirada após o término do ciclo. A lavadora foi patenteada pela Praxis e atraiu o interesse de varejistas que visitaram a feira, devendo chegar ao mercado nos próximos meses com preço sugerido de mercado em torno de R$ 900,00 ao consumidor final.

A Esmaltec apresentou na Eletrolar Show sua linha de geladeiras mais eficientes, que usam compressores com tecnologia inverter desenvolvida pela Embraco, marca que pertence à Nidec Global Appliance. O refrigerador consome apenas 16,5 Kwh/mês de energia, o que, segundo a fabricante, coloca o produto na posição de mais econômico do mercado atualmente.

“O compressor tradicional da geladeira ele simplesmente liga e desliga, roda sempre com uma velocidade fixa. O inverter consegue ajustar a velocidade, o que permite modular o quanto de frio o refrigerador vai gerar. Durante o dia, o refrigerador não é usado da mesma forma. Quando está dormindo está fechado e a demanda térmica baixa, então é interessante que nessa hora o compressor opere com baixo consumo”, explica Eduardo Ortiga, engenheiro de aplicação da Nidec.

A linha da Esmaltec é voltada para as classes C e D, possibilitando a essa parcela da população economizar mais na conta de luz. “Obtemos mais de 20% de consumo de energia na comparação com o modelo anterior da Esmaltec”, ressalta Ortiga. Além de refrigeradores, a indústria, que tem sede no Ceará, produz fogões, cooktops, fornos e purificadores de água.