Produtos de tecnologia e bens duráveis estão em alta

De São Paulo

A NielsenIQ GfK apresentou nesta terça-feira (16) um estudo sobre os hábitos do consumidor brasileiro a partir das vendas de produtos. Os dados mostram que o consumo de produtos de tecnologia e bens duráveis estão crescendo em todo o País. A análise foi divulgada durante a 17ª Eletrolar Show, feira de eletroeletrônicos, tecnologia e utilidades para o lar que ocorre em São Paulo até está quinta-feira (18) reunindo fabricantes nacionais, internacionais e varejistas.

A pesquisa traz informações sobre as vendas e intenções de compras das categorias de Eletrônicos (home systems, alto-falante, TV´s, consoles), Telecom (fones de ouvido, smartphones e acessórios), IT (PC´s, notebooks, tablets, softwares, HD´s e impressoras), Linha Branca (ar condicionado, cooktop, fogão, refrigerador, lava louça, freezer, microondas, lavadora e secadora de roupas) e Portáteis (liquidificador, fritdeira elétrica, secador de cabelo, cafeteira, filtro de água, barbeador, torradeira, aspirador de pó). O levantamento abrange o período entre 2019 e maio de 2024.

De janeiro a maio deste ano, o consumo dos produtos de todas as categorias cresceu 11% em todo o País, com 77,6 milhões unidades vendidas, movimentando R$ 69,5 bilhões no período. O levantamento, feito com exclusividade para a Eletrolar Show, mostra que o reposicionamento de preços foi puxado principalmente pela linha branca, que mostrou um aumento consistente nos preços a partir do segundo semestre de 2023, o que também ocorreu na categoria de portáteis.

No primeiro quadrimestre de 2024, a linha branca cresceu 24%, Telecom 20%, Eletroeletrônicos 11%, e IT e Portáteis 7% cada. No recorte separado por alguns tipos de produtos, a pesquisa mostra que foram destaque as vendas das lavadoras em unidades de geladeiras (22%) e lavadoras de roupas (17%). As categorias de ar condicionado e ventiladores também tiveram alta nas vendas devido ao calor.

Os resultados indicam uma recuperação após períodos de retração e trazem uma perspectiva de um segundo semestre ainda melhor. "É um cenário positivo para todas as categorias de forma geral. É um mercado que vai ganhando espaço natural no cenário econômico, retomando crescimento", afirmou Ricardo Moura, diretor de Soluções da NielsenIQ GfK no Brasil. Os indicadores positivos de geração de emprego e renda e a redução na taxa de juros favorecem o segmento, explicou Moura.

Em decorrência da enchente de maio de 2024, as vendas praticamente pararam no Rio Grande do Sul, sobretudo nas semanas iniciais daquele mês. Moura diz que os resultados vão melhorar a partir do segundo semestre, principalmente na venda de itens de linha branca - fogão, geladeira e máquina de lavar roupa, entre outros.

As projeções otimistas para o segundo semestre em todo o Brasil levam em conta também a sazonalidade, já que os últimos meses do ano têm datas importantes para o varejo como a Black Friday e o Natal. O diretor da GfK diz que a superação do desempenho da Black Friday neste ano em relação aos números do ano passado é um desafio para os varejistas.