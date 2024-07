Fabricantes de eletroeletrônicos comemoram alta nas vendas

De São Paulo

A 17ª edição da Eletrolar Show começou nesta segunda-feira (15) em São Paulo em clima de otimismo com as vendas de eletroeletrônicos no primeiro semestre do ano, mas também de expectativa quanto ao que vai acontecer nos próximos meses. Com crescimento de 34% nas vendas gerais do setor de janeiro a junho e números recordes em alguns segmentos, a indústria nacional de eletroeletrônicos acompanha com cautela o desenrolar de questões macroeconômicas. Temas como ajuste fiscal, controle da inflação e a taxa de juros são fundamentais para ditar o comportamento do consumidor, além de variáveis como a aprovação da reforma tributária e os impactos de eventos climáticos.

A Eletrolar Show reúne fabricantes de produtos eletroeletrônicos nacionais e internacionais e varejistas. Durante os quatro dias do evento, os visitantes poderão conhecer os lançamentos de diversas linhas de produtos e novas tecnologias.

Na entrevista coletiva de abertura da feira, Jorge Nascimento, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), atribuiu o bom desempenho no primeiro semestre à melhoria de alguns indicadores como geração de emprego, controle da inflação, crescimento da renda e redução da taxa de juros.

“É importante que tenha o controle real da inflação. Sem isso, o consumo retrai e o nosso setor é o primeiro a sentir”, ponderou. Sobre a reforma tributária, Nascimento diz que é preciso que ocorra uma melhoria do ambiente de negócios, sem aumento da carga tributária. “Se ela aumentar, os produtos ficarão mais caros. O Brasil é continental e nós, como uma associação que temos associados de Norte a Sul, estamos atentos para que não ocorra uma migração entre os estados, causando um desequilíbrio”, alertou. A Eletros possui 33 associadas, 51 fábricas em 11 estados e gera 200 mil postos de trabalho no País.

Em relação aos eventos climáticos, Nascimento lembrou a enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. “Nosso produto é um dos mais demandados nesse momento. Só que o Rio Grande do Sul precisa se recuperar porque ele é um mercado importante e a enchente comprometeu a economia”, ressaltou.

Questionado sobre as facilidades na compra de produtos da linha branca por moradores de cidades atingidas pelas inundações no Estado, o dirigente disse que a Eletros está em negociação com o governo federal para definir como será feito, e deve ter uma definição nos próximos dias. A ideia é que seja dado desconto de IPI, PIS, Cofins e um cashback via Caixa, que vai funcionar como um grande incentivador para a retomada da economia do Rio Grande do Sul. A iniciativa vai abranger a compra de geladeira, fogão, lavadora de roupa e tanquinho.

Na outra ponta do Brasil, a preocupação é com os reflexos da estiagem e falta de chuvas na Amazônia. “Isso traz problemas ambientais e sociais, com cidades isoladas e um grande prejuízo na economia porque teremos dificuldade com a entrada de insumos e saída de produtos da Zona Franca de Manaus”, destacou.

Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, que promove a feira, afirmou que as vendas da indústria do varejo sempre foram impulsionadas pelos lançamentos e pelas novas tecnologias. “A Eletrolar Show é uma feira de tecnologia e relacionamento com a indústria e varejo nacional e também internacional. Temos varejistas da América Latina e importadores. A missão é integrar varejo e indústria e a América Latina. Enquanto a Europa está integrada, aqui estamos mais distantes”, comparou.