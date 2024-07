Fiergs, Senai-RS e ABDI assinam convênio para beneficiar indústrias atingidas na enchente

As pequenas e microindústrias gaúchas atingidas pelas enchentes de maio têm agora a chance de recuperação. Este é o objetivo do convênio assinado nesta quinta-feira (11) entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que dará R$ 9,4 milhões para o programa de Restabelecimento da Capacidade Produtiva.

O programa é uma parceria com Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), ABDI, Fiergs e Sebrae-RS, e que dará até R$ 85 mil para indústrias afetadas nas enchentes. O programa integra o Recupera Indústria RS, que faz parte do movimento criado pelo Sistema Fiergs junto com os sindicatos industriais associados em prol das indústrias atingidas e que tem execução do Senai-RS.



“Segundo levantamento da Fiergs, 81% dos estabelecimentos industriais reportaram impactos pelas enchentes. Dentro deste grupo, 19,6% indicaram que suas máquinas e equipamentos foram danificados. Temos, aqui e agora, um exemplo de conjugação de forças para a reconstrução do nosso parque fabril, reunindo a ABDI e a capacitação técnica do Senai do Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry. O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, destacou a importância da união de esforços. “Todas as parcerias são extremamente importantes neste momento do Estado”, disse ele.

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, destacou que o impacto nas cadeias produtivas do Sul é um problema de todo o país. “Nossa preocupação foi ter uma resposta rápida para o setor industrial, principalmente dos pequenos, depois da tragédia que abalou o Brasil. Nos unirmos numa resposta rápida foi nosso foco”, disse ele. O diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein, destacou que o programa pode ter até 200 atendimentos e que a intenção é o mais breve possível restabelecer a capacidade produtiva da economia gaúcha. A secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, representou o governador Eduardo Leite, no evento.



As indústrias interessadas em receber o atendimento deverão se cadastrar na plataforma do programa (recuperaindustriars.org.br), onde farão um autodiagnóstico para avaliação dos danos. A recuperação das máquinas poderá ocorrer in loco ou em seis unidades gaúchas (São Leopoldo, Canoas, Igrejinha, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre), a depender do nível de complexidade e da mobilidade do equipamento.



O programa tem apoio da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e parceria com empresas. Além do atendimento, as empresas que quiserem apoiar o programa contam com várias possibilidades de novas parcerias.



O Recupera Indústria RS conta ainda com outras frentes. Em conjunto com os municípios afetados pelas enchentes, por meio das prefeituras, sindicatos patronais ou ACIs, o Senai-RS está oferecendo capacitações profissionais para pessoas atingidas poderem realizar reparos em seus lares e, ainda, estimular novos profissionais para a área de construção civil.

Para a formação profissional, o Senai-RS disponibiliza cursos de manutenção aos funcionários das empresas atingidas pelas enchentes localizadas em municípios que decretaram situação de calamidade pública. A iniciativa visa capacitá-los para realizarem reparos em equipamentos danificados, permitindo uma rápida retomada das operações industriais e contribuindo para a recuperação econômica da região. Além disso, há cursos on-line disponibilizados para as indústrias atingidas que precisaram pausar os contratos de trabalho de funcionários em função das enchentes.